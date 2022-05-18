«Медвежонка в зоопарке Алматы усыпили»: новый фейк рассылают по Казнету

К рассылке прилагается видео, на котором медвежонок внезапно набрасывается на державшую его девушку и вцепляется зубами ей в подбородок.

Как отмечено на сайте Stopfake.kz, этот ролик снят не в Казахстане.

Стоит отметить, что информация о том, что в Центральном парке столицы Чечни медвежонок укусил девушку, появилась в СМИ еще несколько дней назад.

После инцидента потерпевшей была оказана медицинская помощь.

Кроме того, по данным РИА Новости, медведь изъят у хозяйки и временно размещен в городском зоопарке.

Что касается медвежонка в зоопарке Алматы: радостная новость о пополнении в семье медведицы была опубликована в соцсетях зоопарка 18 мая.

Распространяемое сообщение о том, что медвежонок напал на девушку в Алматинском зоопарке и его решено усыпить, – ложь.

В итоге к медвежонку, родившемуся в Алматинском зоопарке, эта история никакого отношения не имеет.