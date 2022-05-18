Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:58 18.05.2022

Досаев рассказал Токаеву, как будет развиваться Алматы

встреча, отчет, доклад Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы за январь-апрель текущего года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, краткосрочный экономический индикатор за данный период вырос до 107,6 %, рост инвестиций в основной капитал составил 21,3 %. Полное восстановление темпов роста экономики города после январских событий ожидается в начале второго полугодия.

Президенту также были представлены приоритеты, определяющие основные направления развития Алматы до 2030 года.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, обеспечиваются поставки раннеспелых овощей в межсезонье, с 11 до 15 млрд тенге увеличен стабилизационный фонд, – говорится в сообщении.

Кроме того, главе государства было доложено о ходе исполнения его поручений по возмещению ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса. На сегодня одобрено 1556 заявок на сумму 13,9 млрд тенге. 97% пострадавших субъектов МСБ восстановили свою работу после январских событий.

Президент был ознакомлен с планами по расширению индустриальной зоны Алматы для привлечения частных инвестиций.

Ерболат Досаев рассказал об исполнении поручения главы государства по недопущению уплотненного строительства и развитию социальной инфраструктуры в городе. Также были представлены основные положения программы реконструкции системы ливневой канализации Алматы до 2025 года. По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений, – отмечено в публикации.

Анастасия Московчук
Досаев Ерболат Токаев Касым-Жомарт Алматы
Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан
17.05.2022
Ситуация в Украине: Сдача «Азова», Европа не допустит, чтобы у Киева закончилось оружие
17.05.2022
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в пяти городах России
17.05.2022
Алматинцы обсуждают видео с руферами, залезшими на верхушку «Нурлы Тау»
17.05.2022
Астрологи рассказали, как подобрать подругу по знаку зодиака
17.05.2022
Главная Топ LIVE Все