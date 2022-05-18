Досаев рассказал Токаеву, как будет развиваться Алматы

Как отмечено на сайте Акорды, краткосрочный экономический индикатор за данный период вырос до 107,6 %, рост инвестиций в основной капитал составил 21,3 %. Полное восстановление темпов роста экономики города после январских событий ожидается в начале второго полугодия.

Президенту также были представлены приоритеты, определяющие основные направления развития Алматы до 2030 года.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, обеспечиваются поставки раннеспелых овощей в межсезонье, с 11 до 15 млрд тенге увеличен стабилизационный фонд, – говорится в сообщении.

Кроме того, главе государства было доложено о ходе исполнения его поручений по возмещению ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса. На сегодня одобрено 1556 заявок на сумму 13,9 млрд тенге. 97% пострадавших субъектов МСБ восстановили свою работу после январских событий.

Президент был ознакомлен с планами по расширению индустриальной зоны Алматы для привлечения частных инвестиций.

Ерболат Досаев рассказал об исполнении поручения главы государства по недопущению уплотненного строительства и развитию социальной инфраструктуры в городе. Также были представлены основные положения программы реконструкции системы ливневой канализации Алматы до 2025 года. По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений, – отмечено в публикации.