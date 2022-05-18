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Законодательство РК
17:27 18.05.2022

14 000 клиентов посетили автосалоны в первые дни льготного кредитования – АКАБ

автокредиты, АКАБ, дефицит Фото: АКАБ
Получившая старт 16 мая программа льготного автокредитования все чаще привлекает к себе внимание. За сутки в дилерские центры по Казахстану обратилось порядка 14 000 казахстанцев.

Одобрение за первые дни получили более 3,4 тысячи заявок на сумму 26,4 млрд тенге.

Высокий интерес граждан объясняется обновленными условиями программы, которые включили в себя «работу над ошибками» первого запуска в 2015 году.

Согласно новым вводным, теперь:

  • отсутствует первоначальный взнос для кредитования до 10 млн тенге;

  • сокращен срок ожидания автомобиля до 1,5 месяца даже для популярных моделей;

  • сокращен обязательный страховой полис до 0,95% от суммы получаемого займа;

  • для снижения финансовой нагрузки Фондом развития промышленности дополнительно направлено условие о страховании на ежегодной основе;

  • запрещена установка дополнительного оборудования на автомобили без согласия клиента.

Контроль над исполнением программы ведется Фондом развития промышленности. Кроме того, фиксацию нарушений ведут службы по работе с клиентами автосалонов.

С момента запуска программы в колл-центры поступило 12 жалоб на отсутствие желаемой комплектации, 54 жалобы – на чрезмерную очередь, 25 жалоб – на отсутствие автомобиля в наличии. Ни одного факта касательно навязывания дополнительного оборудования не зарегистрировано.

Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), согласно внутренним приказам дилерских центров с марта 2022 года данный вид услуг осуществляется лишь с письменного согласия клиента.

В случае возникновения любых нарушений дистрибьюторы просят незамедлительно обращаться в колл-центры.

Для полного охвата программы на момент старта был сформирован в автосалонах и на стоках резерв в более чем 8 тыс. единиц автомобилей. Всего в мае заводы-производители планируют дополнительно обеспечить дилерам 8,5 тыс. машин, в июне ожидается пополнение еще 8,6 тыс. авто.Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ)

Предпринятые меры по максимальному насыщению стоков исключают возможность дефицита автомобилей для клиентов по программе льготного автокредитования.

Анастасия Московчук
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