14 000 клиентов посетили автосалоны в первые дни льготного кредитования – АКАБ

Одобрение за первые дни получили более 3,4 тысячи заявок на сумму 26,4 млрд тенге.

Высокий интерес граждан объясняется обновленными условиями программы, которые включили в себя «работу над ошибками» первого запуска в 2015 году.

Согласно новым вводным, теперь:

отсутствует первоначальный взнос для кредитования до 10 млн тенге;

сокращен срок ожидания автомобиля до 1,5 месяца даже для популярных моделей;

сокращен обязательный страховой полис до 0,95% от суммы получаемого займа;

для снижения финансовой нагрузки Фондом развития промышленности дополнительно направлено условие о страховании на ежегодной основе;

запрещена установка дополнительного оборудования на автомобили без согласия клиента.

Контроль над исполнением программы ведется Фондом развития промышленности. Кроме того, фиксацию нарушений ведут службы по работе с клиентами автосалонов.

С момента запуска программы в колл-центры поступило 12 жалоб на отсутствие желаемой комплектации, 54 жалобы – на чрезмерную очередь, 25 жалоб – на отсутствие автомобиля в наличии. Ни одного факта касательно навязывания дополнительного оборудования не зарегистрировано.

Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), согласно внутренним приказам дилерских центров с марта 2022 года данный вид услуг осуществляется лишь с письменного согласия клиента.

В случае возникновения любых нарушений дистрибьюторы просят незамедлительно обращаться в колл-центры.

Для полного охвата программы на момент старта был сформирован в автосалонах и на стоках резерв в более чем 8 тыс. единиц автомобилей. Всего в мае заводы-производители планируют дополнительно обеспечить дилерам 8,5 тыс. машин, в июне ожидается пополнение еще 8,6 тыс. авто. Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ)

Предпринятые меры по максимальному насыщению стоков исключают возможность дефицита автомобилей для клиентов по программе льготного автокредитования.