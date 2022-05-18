Андрей Карпович дал прогноз на финал Лиги Европы

Вышедшие в финал Лиги Европы команды стали большой неожиданностью для фанатов футбола, привыкших видеть знакомые топовые клубы на верхних строчках. Именно этим и интересен предстоящий матч.

ФК «Рейнджерс» — один из старейших и самых титулованных клубов Шотландии с весьма любопытной историей. Основанный в далеком 1820-м, «Рейнджерс» стабильно доминировал во внутреннем чемпионате страны, а в середине 90-х впервые замахнулся на европейскую славу. В 1959/60 команда впервые вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где примечательно проиграла нынешнему сопернику –франкфуртскому «Айнтрахту». В следующем году в рамках Кубка обладателей кубков «джерс» стал первой британской командой, дошедшей до финала европейского чемпионата. К сожалению, на этом мечты о мировой арене пришлось поставить на паузу.

В новом столетии у клуба началась черная полоса. Бездумная трата средств и уклонение от налогов привели к тому, что «Рейнджерс» был исключен из состава Шотландской Премьер-лиги и вынужден опуститься до Третьего дивизиона, четвертой по значимости лиге страны. Команде потребовалось четыре года, чтобы вернуться в элиту британского футбола. Поворотным моментом для клуба стало назначение на должность главного тренера легендарного капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда в 2018 году. Его усилиями «Рейнджерс» впервые за 10 лет завоевал чемпионский титул. И даже после его ухода команда продолжает развиваться, о чем свидетельствует будущий матч.

Франкфуртский «Айнтрахт» тоже не раз боролся за место в высшем дивизионе своей страны. В какой-то момент клубу даже угрожала перспектива опуститься до любительской лиги. В 2004 году команда вернулась в Бундеслигу и начала равномерный подъем к высшим эшелонам европейского футбола. В сезоне 2018/19 «Айнтрахт» добрался до полуфинала Лиги Европы и уступил «Челси» в серии пенальти. В этот раз клуб подошел еще на шаг ближе. По словам главного тренера Оливера Гласнера, вся Европа будет наслаждаться этой встречей.

Казахстан с таким же нетерпением ждет финала.

На мой взгляд, команды равны по силам, поэтому назвать кого-то фаворитом очень сложно. «Рейнджерс» показывает классический британский футбол с длинными передачами и большим количеством единоборств. Что касается «Айнтрахта», они прошли довольно серьезных соперников и мотивации у них не занимать. Борьба, мне кажется, будет интересной, ведь для обеих команд победа в Лиге Европы имеет большое значение. Главный тренер ФК «Актобе» Андрей Карпович

Финальный матч Лиги Европы «Айнтрахт Франкфурт» — «Рейнджерс» состоится 19 мая в 01:00 по времени Нур-Султана.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 2.35, Х - 3.35, П2 - 3.25

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