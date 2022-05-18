Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:31 18.05.2022

Андрей Карпович дал прогноз на финал Лиги Европы

ФК «Актобе», комментарий, игра Фото: ФК «Актобе»
Сегодня ночью состоится финальный матч Лиги Европы, где встретятся шотландский «Рейнджерс» и немецкий «Айнтрахт Франкфурт». В преддверии матча главный тренер ФК «Актобе» Андрей Карпович поделился своим предположением об исходе.

Вышедшие в финал Лиги Европы команды стали большой неожиданностью для фанатов футбола, привыкших видеть знакомые топовые клубы на верхних строчках. Именно этим и интересен предстоящий матч.

ФК «Рейнджерс» — один из старейших и самых титулованных клубов Шотландии с весьма любопытной историей. Основанный в далеком 1820-м, «Рейнджерс» стабильно доминировал во внутреннем чемпионате страны, а в середине 90-х впервые замахнулся на европейскую славу. В 1959/60 команда впервые вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где примечательно проиграла нынешнему сопернику –франкфуртскому «Айнтрахту». В следующем году в рамках Кубка обладателей кубков «джерс» стал первой британской командой, дошедшей до финала европейского чемпионата. К сожалению, на этом мечты о мировой арене пришлось поставить на паузу.

В новом столетии у клуба началась черная полоса. Бездумная трата средств и уклонение от налогов привели к тому, что «Рейнджерс» был исключен из состава Шотландской Премьер-лиги и вынужден опуститься до Третьего дивизиона, четвертой по значимости лиге страны. Команде потребовалось четыре года, чтобы вернуться в элиту британского футбола. Поворотным моментом для клуба стало назначение на должность главного тренера легендарного капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда в 2018 году. Его усилиями «Рейнджерс» впервые за 10 лет завоевал чемпионский титул. И даже после его ухода команда продолжает развиваться, о чем свидетельствует будущий матч.

Франкфуртский «Айнтрахт» тоже не раз боролся за место в высшем дивизионе своей страны. В какой-то момент клубу даже угрожала перспектива опуститься до любительской лиги. В 2004 году команда вернулась в Бундеслигу и начала равномерный подъем к высшим эшелонам европейского футбола. В сезоне 2018/19 «Айнтрахт» добрался до полуфинала Лиги Европы и уступил «Челси» в серии пенальти. В этот раз клуб подошел еще на шаг ближе. По словам главного тренера Оливера Гласнера, вся Европа будет наслаждаться этой встречей.

Казахстан с таким же нетерпением ждет финала.

На мой взгляд, команды равны по силам, поэтому назвать кого-то фаворитом очень сложно. «Рейнджерс» показывает классический британский футбол с длинными передачами и большим количеством единоборств. Что касается «Айнтрахта», они прошли довольно серьезных соперников и мотивации у них не занимать. Борьба, мне кажется, будет интересной, ведь для обеих команд победа в Лиге Европы имеет большое значение.Главный тренер ФК «Актобе» Андрей Карпович

Финальный матч Лиги Европы «Айнтрахт Франкфурт» — «Рейнджерс» состоится 19 мая в 01:00 по времени Нур-Султана.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 - 2.35, Х - 3.35, П2 - 3.25

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!

Анастасия Московчук
Казахстан
Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан
17.05.2022
Ситуация в Украине: Сдача «Азова», Европа не допустит, чтобы у Киева закончилось оружие
17.05.2022
Алматинцы обсуждают видео с руферами, залезшими на верхушку «Нурлы Тау»
17.05.2022
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в пяти городах России
17.05.2022
Тугжанов о снижении пенсионного возраста: До конца 2022 года решим
18.05.2022
Главная Топ LIVE Все