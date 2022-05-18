Тест-драйв возле урочища Бозжыра возмутил казахстанцев

Видео появилось на странице блогера из Мангистау Азамата Сарсенбаева. На кадрах внедорожник разъезжает по местности, а один из героев разбивает молотком камни.

Где организаторы? Почему допускают такое отношение к заповедникам!? Миллионы лет стояло все нетронуто! И начали ломать! Это неправильно! Живут одним днем – после нас хоть потоп. Не разрушайте нашу природу, – отметили пользователи под видео.

16 мая 2022 года в сети появилось видео, где блогеры устроили тест-драйв нового внедорожника близ урочища Бозжыра. В данный момент личности организаторов и водителя установлены. За езду без государственных номеров на водителя составлен административный протокол по ст. 590 ч. 2 КоАП РК. Пресс-служба ДП Мангистауской области

В полиции области рассказали, что установили личности организаторов тест-драйва и водителя.