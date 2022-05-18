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18:02 18.05.2022

Тест-драйв возле урочища Бозжыра возмутил казахстанцев

видео, тест-драйв, полиция Фото: скриншот видео
Опубликованное в социальных сетях видео с тест-драйвом внедорожника вблизи урочища Бозжыра вызвало негодование среди пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось на странице блогера из Мангистау Азамата Сарсенбаева. На кадрах внедорожник разъезжает по местности, а один из героев разбивает молотком камни.

  • Где организаторы? Почему допускают такое отношение к заповедникам!? Миллионы лет стояло все нетронуто! И начали ломать! Это неправильно!

  • Живут одним днем – после нас хоть потоп.

  • Не разрушайте нашу природу, – отметили пользователи под видео.

В полиции области рассказали, что установили личности организаторов тест-драйва и водителя.

16 мая 2022 года в сети появилось видео, где блогеры устроили тест-драйв нового внедорожника близ урочища Бозжыра. В данный момент личности организаторов и водителя установлены. За езду без государственных номеров на водителя составлен административный протокол по ст. 590 ч. 2 КоАП РК.Пресс-служба ДП Мангистауской области
Анастасия Московчук
Мангистауская область
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