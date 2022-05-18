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Законодательство РК
18:25 18.05.2022

Павлодарцев подозревают в продаже несуществующих товаров почти на 15 млн тенге

рация Фото: Zakon.kz
Двух жителей Павлодара в возрасте 24 и 27 лет задержали по подозрению в обмане 200 казахстанцев. Полицейские уверены, что они продавали на популярных сайтах несуществующие товары, передает Zakon.kz.

Предполагается, что молодые люди размещали объявления о продаже сена, тракторов, зерна и дров на сайте «OLX» и «Колеса». Также они звонили потенциальным клиентам и представлялись сотрудниками банков. Люди делали предоплату, в среднем от 10 до 500 тыс. тенге.

Денежные средства поступали на счета третьих лиц, то есть лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, без определенного места жительства. После этого связь с «продавцом» прерывалась. Все факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 УК Республики Казахстан «Мошенничество». Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как рассказал замначальника Департамента полиции региона Болат Нурсеитов, с начала года в области зарегистрировано 482 факта интернет-мошенничеств.

Полиция просит граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников:

  • Не сообщайте никому свои персональные данные, в том числе информацию, расположенную на обратной стороне вашей банковской карты.

  • Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей, полученных посредством телефонного звонка, СМС или ММС, якобы от сотрудников банка, в особенности, если они требуют произвести манипуляции с банковской картой.

  • Не говорите незнакомцам свои ФИО, реквизиты паспорта и другие личные данные.

Еще одно важное замечание – сотрудники банка никогда не требуют от клиентов назвать ПИН-код.

Елена Беляева
Павлодарская область
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