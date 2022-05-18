Павлодарцев подозревают в продаже несуществующих товаров почти на 15 млн тенге

Предполагается, что молодые люди размещали объявления о продаже сена, тракторов, зерна и дров на сайте «OLX» и «Колеса». Также они звонили потенциальным клиентам и представлялись сотрудниками банков. Люди делали предоплату, в среднем от 10 до 500 тыс. тенге.

Денежные средства поступали на счета третьих лиц, то есть лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, без определенного места жительства. После этого связь с «продавцом» прерывалась. Все факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 УК Республики Казахстан «Мошенничество». Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как рассказал замначальника Департамента полиции региона Болат Нурсеитов, с начала года в области зарегистрировано 482 факта интернет-мошенничеств.

Полиция просит граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников:

Не сообщайте никому свои персональные данные, в том числе информацию, расположенную на обратной стороне вашей банковской карты.

Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей, полученных посредством телефонного звонка, СМС или ММС, якобы от сотрудников банка, в особенности, если они требуют произвести манипуляции с банковской картой.

Не говорите незнакомцам свои ФИО, реквизиты паспорта и другие личные данные.