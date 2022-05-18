Общество ждет конкретных шагов: предстоящий референдум обсудили в столице

Организатором выступило НАО «Казахстанский институт общественного развития» при поддержке Республиканского штаба общественной поддержки референдума.

Участники заседания высказали свое видение проведения референдума и обсудили, как всенародное голосование повлияет на политическую систему страны.

Модератором выступил председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» Казбек Майгельдинов.

Данный референдум призван максимально с поддержкой населения способствовать переходу нашей страны в новую политическую систему, которая будет предполагать наиболее расширенное участие граждан в государственном управлении. Особенностью реформы является совершенствование государственной системы и налаживание эффективного диалога общества и власти. Казбек Майгельдинов

Фото: kior.kz

Как сообщает пресс-служба НАО «Казахстанский институт общественного развития», в своем выступлении известный журналист, член бюро политсовета партии Amanat Максат Толыкбай отметил важность проведения референдума для общества.

Лозунг «Новый Казахстан» сейчас на повестке дня. Общество ждет конкретных шагов. Поэтому референдум нужен прежде всего для народа, а не для власти. Максат Толыкбай

О важности проведения референдума также высказался директор административно-управленческого департамента «Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина» МОН РК Жанат Чукеев. По его мнению, референдум откроет путь к фундаментальным изменениям для нашей страны.

В поддержку всенародного голосования выступила и официальный представитель общественного социального фонда «Қазақстан халқына», журналист Айкерим Есенали. Она считает, что «референдум – практическое проявление концепции «слышащего государства».

Фото: kior.kz

Руководитель проектного совета «Академии Елбасы» Болат Бухарбай уверен, что каждый гражданин страны должен быть вовлечен в политические реформы.

Референдум – это соответствующий механизм для того, чтобы услышать голос народа. Предстоящее событие должно стать яркой демонстрацией народного волеизъявления, – отметил спикер.

Участники заседания поддержали идею проведения референдума, отметив, что проект поправок в Конституцию включает в себя структурные преобразования политических институтов.

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан. Об этом в ходе своего выступления заявил политолог Ислам Кураев.

Чтобы была явка, нужно привлечь людей. Экспертное сообщество, призывая проголосовать на референдуме, должно раскрыть тему того, что эта возможность даст народу. Вот тогда народ пойдет на референдум. Очень важно простым и доступным языком давать разъяснения населению. Ислам Кураев

Фото: kior.kz

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о проведении 5 июня республиканского референдума по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию.

Теперь мы вышли на финишную прямую реализации конституционной реформы. Поправки в Основной закон имеют для нашей страны, по сути, судьбоносное значение. Изменения затронут треть статей Конституции. Говоря прямо, наша Конституция получит совершенно новое измерение. Поэтому я предложил вынести данный вопрос на республиканский референдум, ведь такие масштабные изменения должны осуществляться на основе всенародного волеизъявления, – подчеркнул глава государства.