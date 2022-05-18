Акция «Ночь в музее» проходит в Алматы

Из-за карантина и пандемии два последних года музеи были вынуждены проводить ставшую традиционной акцию «Ночь в музее» в режиме онлайн. За это время любители искусства явно соскучились по тем красочным шоу, театрализованным постановкам с ожившими картинами, концертами, которые устраивали алматинские музеи совместно с деятелями других видов искусств каждый год 18 мая.

Фото: Zakon.kz

К слову, Государственный музей искусств имени Кастеева в допандемийные годы был флагманом мероприятий – здесь проходили самые интересные события. Теперь все немного скромнее, но по-прежнему для любителей искусства этот день остается настоящим праздником.

Фото: Zakon.kz

До наступления темноты здесь выступили разные музыкальные и танцевальные коллективы – государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат», школа-интернат для одаренных детей имени Шалтая Смагулова – зал прикладного искусства Казахстана, ансамбль кобызистов «Ак-Дарига», студенты факультета актерского мастерства Казахского национального колледжа искусств имени Жургенова – зал творчества Абылхана Кастеева, ученики Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Байсеитовой, танцоры из Центра индийского классического танца и йоги, Алматы-Казахстан.

Фото: Zakon.kz

После 19:00 начались мастер-классы для аудитории разного возраста. Обучение по созданию мультфильмов провел мэтр отечественной анимации Гали Мырзашев, а педагоги Института Конфуция при Казахском национальном университете им. аль-Фараби дали уроки по китайской каллиграфии.

Фото: Zakon.kz

В Музее Алматы, располагающемся в старинном здании постройки начала ХХ века, воссоздали алматинскую атмосферу 60-70-х годов ХХ века.

Здесь представили выставку антиквариата, легенд культурной столицы, художественные рефлексии от Севы Демидова и Мурата Дилманова. За музыкальное сопровождение отвечают группа the Fridays, Ерлан Стамбеков и Ильяс Аутов.

В Центральном госмузее РК проходят мастер-классы по живописи, скульптуре и графике от Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, изостудий Алматы; мастер-классы по традиционным видам ремесел от Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Тансыкбаева.

Казахстанско-японский центр представит мастер-классы по оригами, каллиграфии, искусству фуросики; обучение проводят педагоги в рамках проекта «Арт-территория «Рисуем Музей будущего».

Также алматинцев ожидают фотовыставки из фондовых коллекций музея и частных собраний, выступления оркестров и музыкальных творческих детских коллективов, цирковое представление, детское дефиле.