20:24 18.05.2022
Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Актобе
фото: polisia.kz
ДТП зафиксировали по улице Богенбай батыра возле остановки «Кендала». Оба пешехода госпитализированы в медицинские учреждения города, передает Zakon.kz
ДТП произошло 18 мая.
41-летний водитель автомашины Mitsubishi Galant двигался по улице Богенбай батыра со стороны улицы Аль-фараби в направлении проспекта Санкибай батыра. Напротив дома № 32, нарушив ПДД, он перед нерегулируемым пешеходным переходом продолжал движение, не убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов. Таким образом водитель допустил наезд на 44-летнею женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. Пресс-служба МВД РК
Согласно заключению медэкспертизы, водитель был трезв.