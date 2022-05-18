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Законодательство РК
20:24 18.05.2022

Женщину с ребенком сбили на пешеходном переходе в Актобе

авто фото: polisia.kz
ДТП зафиксировали по улице Богенбай батыра возле остановки «Кендала». Оба пешехода госпитализированы в медицинские учреждения города, передает Zakon.kz

ДТП произошло 18 мая.

41-летний водитель автомашины Mitsubishi Galant двигался по улице Богенбай батыра со стороны улицы Аль-фараби в направлении проспекта Санкибай батыра. Напротив дома № 32, нарушив ПДД, он перед нерегулируемым пешеходным переходом продолжал движение, не убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов. Таким образом водитель допустил наезд на 44-летнею женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. Пресс-служба МВД РК

Согласно заключению медэкспертизы, водитель был трезв.

Елена Беляева
Актобе
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