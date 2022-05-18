21:12 18.05.2022
«Последний звонок» только для отличников: информацию опровергли в акимате Кокшетау
Фото: Zakon.kz
Родители учеников СОШ № 2 узнали о том, что обсуждается вопрос проведения мероприятия только для отличников. За разъяснением они обратились через соцсети к администрации учебного заведения, передает Zakon.kz.
Это что же получается?! Если наши дети не круглые отличники, они не заслужили торжественного «последнего звонка»? Среди «не отличников» есть очень много детей, добившихся успехов на спортивном поприще, есть такие, кто защищает честь школы на различных культурных мероприятиях. Почему они оказались недостойными присутствовать на последнем звонке? Мы просим администрацию школы дать внятный ответ: «Почему такая дискриминация среди учеников СОШ № 2?»Родители учащихся СОШ №2
Однако в отделе образования по городу Кокшетау ответили, что 25 мая торжественные линейки пройдут для учащихся с 1 по 11 класс во всех общеобразовательных школах в традиционном формате.
С директором школы разговаривал заместитель руководителя отдела образования по городу Кокшетау. Со стороны директора такого указа не было. Как поясняет руководство школы, проведение линейки еще находится на стадии обсуждения, и эта информация ошибочно оказалась в родительском чате. До родителей еще будет доведена информация через классных руководителей. Пресс-служба Управления образования Акмолинской области