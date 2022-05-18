«Последний звонок» только для отличников: информацию опровергли в акимате Кокшетау

Это что же получается?! Если наши дети не круглые отличники, они не заслужили торжественного «последнего звонка»? Среди «не отличников» есть очень много детей, добившихся успехов на спортивном поприще, есть такие, кто защищает честь школы на различных культурных мероприятиях. Почему они оказались недостойными присутствовать на последнем звонке? Мы просим администрацию школы дать внятный ответ: «Почему такая дискриминация среди учеников СОШ № 2?» Родители учащихся СОШ №2

Однако в отделе образования по городу Кокшетау ответили, что 25 мая торжественные линейки пройдут для учащихся с 1 по 11 класс во всех общеобразовательных школах в традиционном формате.