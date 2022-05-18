Лунный календарь стрижек на лето для знаков зодиака подготовила астролог

По мнению эксперта, пишет tea.ru, убывающая Луна и ее последние фазы – не лучшее время менять прическу или даже немного подравнивать пряди. Луна пропадает, а вместе с ней и любой рост. Она считает, что от окрашивания тоже стоит воздержаться, лучше заняться оздоровительными для волос процедурами.

Земные знаки. Все процедуры, связанные с красотой и здоровьем, проходят успешно, а их результат сохраняется надолго. При Луне в Деве чудесно удаются сложные стрижки, требующие виртуозности мастера. Удачны практичные и аккуратные прически, обеспечивающие легкость в ежедневном уходе. Период Тельца и Козерога способствует росту и здоровью волос.

Фото: tea.ru

Водные знаки. Рак не любит эксперименты и радикальные изменения, поэтому делать новую стрижку не стоит – может получиться не так, как вам хотелось бы. А вот избавиться от секущихся кончиков лишним не будет. Стрижка под покровительством Скорпиона тоже может получиться неожиданной. Рыбы стимулируют улучшение положения на любовном фронте, поэтому все изменения, связанные с волосами, могут хорошо отразиться на отношениях со второй половинкой.

Фото: tea.ru

Огненные знаки. Являются самыми засушливыми, поэтому не стимулируют рост. Хотя многие считают, что идеальное время для стрижки – когда Луна находится во Льве. Этот знак поможет вам обрести пышную и густую шевелюру. Однако в целом знаки Огня не особенно подходят для изменений во внешности. Например, Овном управляет Марс – планета, противоположная росту, воинствующая, жаркая, иссушающая. Стрижка, пока Луна в Стрельце, не принесет каких-либо существенных перемен для волос, но может сделать их непослушными. Впрочем, некоторые астрологи утверждают, что эта фаза способствует благоприятным изменениям в карьере, дает выход эмоциям и помогает ярче проявить индивидуальность.

Фото: tea.ru

Воздушные знаки. Луна в воздушных знаках считается хорошим временем для роста и здоровья волос. Если вы хотите поэкспериментировать со стрижкой и окрашиванием, Водолей может стать вашим союзником. Весы помогут придать объем и легкую фиксацию прическе. Кроме того, стрижка благоприятно скажется на структуре волос – они станут густыми и пышными. Близнецы благоприятны для воздушных, объемных причесок, после стрижки заметно ускорится рост волос.

Особенно астрологи отмечают День летнего солнцестояния, который в 2022 году придется на 21 июня. Если планируете сделать новую прическу, обратите внимание на эту дату. Этот день будет наполнен энергией, поэтому любые начинания и изменения в стиле обязательно принесут пользу.