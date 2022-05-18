23:33 18.05.2022
Дина Жоламан на ЧМ по боксу в Турции принесла Казахстану четвертую «бронзу»
Фото: olympic.kz
Казахстанская боксерша выступила в полуфинале Чемпионата мира-2022 по боксу в Стамбуле в весовой категории до 54 кг. Ее соперницей была румынка Лакрамиоара Периджок, передает Zakon.kz.
Казахстанка проиграла раздельным решением судей. Таким образом она стала четвертой бронзовой призеркой ЧМ-2022 в составе женской сборной Казахстана.
Ранее с «бронзой» выступление на турнире в Стамбуле также закончили Жайна Шекербекова (52 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Валентина Хальзова (70 кг). В финал у Казахстана смогла выйти лишь одна спортсменка — Алуа Балкибекова (48 кг).
Отметим, что Дина Жоламан в 2016 году в Астане выигрывала «золото» Чемпионата мира.
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У сборной Казахстана третья бронзовая медаль на ЧМ по боксу
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