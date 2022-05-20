Акчулаков об альтернативных маршрутах экспорта нефти: В одночасье найти нереально

Министр энергетики РК Болат Акчулаков во время встречи с населением высказался о выработке альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

По КТК – это основной экспортный маршрут. Он сегодня работает. Основные ремонтные работы завершены. Последний выносной причал – резервный – стоит на ремонте до конца месяца по плану. В принципе, маршрут работает в штатном режиме на 100%. Понятно, что всегда лучше иметь альтернативные варианты. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По словам главы Минэнерго, альтернативные варианты экспорта нефти у ведомства есть, «но не в таком огромном количестве, как у КТК, потому что это 54 млн тонн нефти в год».

Альтернативу в одночасье найти нереально просто технически. Чтобы такой объем развернуть, нужно не меньше трех лет примерно. Тот же маршрут на Китай – он всего лишь 20-миллионник. Мало того, что мы хотим его расширять, а возьмут ли с той стороны коллеги из Китая? Купят ли они столько нефти? Это тоже вопрос. Болат Акчулаков

Между тем, по словам министра, направление экспорта нефти через Баку – «очень длинный процесс с точки зрения инфраструктуры».

Нужно, во-первых, порт восстановить, нарастить. Второе – порт Курык нужно сделать: нефтепровод подтянуть, танкеры найти, которые будут ходить. Причем Каспий – мелководный, не любые танкеры подходят, только 12-тысячные и ниже, которые могут ходить в акватории. Плюс на Баку – примут там столько или нет? Этот вопрос очень сложный. Болат Акчулаков

Позже в кулуарах глава Минэнерго разъяснил журналистам сложность этого процесса.

Альтернативные пути выработаны, чтобы построить, гарантии поставки нужны. Я не могу памятник бездарности построить – 20-миллионную трубу, и она пустая все время будет стоять. Мне нужен гарантийный объем, чтобы он качался. Это же деньги, и их возвращать нужно. Болат Акчулаков

Это, как подчеркнул министр, комплексный вопрос.