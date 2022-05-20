Акчулаков об альтернативных маршрутах экспорта нефти: В одночасье найти нереально
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК Болат Акчулаков во время встречи с населением высказался о выработке альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти, передает корреспондент Zakon.kz.
По КТК – это основной экспортный маршрут. Он сегодня работает. Основные ремонтные работы завершены. Последний выносной причал – резервный – стоит на ремонте до конца месяца по плану. В принципе, маршрут работает в штатном режиме на 100%. Понятно, что всегда лучше иметь альтернативные варианты.Министр энергетики РК Болат Акчулаков
По словам главы Минэнерго, альтернативные варианты экспорта нефти у ведомства есть, «но не в таком огромном количестве, как у КТК, потому что это 54 млн тонн нефти в год».
Альтернативу в одночасье найти нереально просто технически. Чтобы такой объем развернуть, нужно не меньше трех лет примерно. Тот же маршрут на Китай – он всего лишь 20-миллионник. Мало того, что мы хотим его расширять, а возьмут ли с той стороны коллеги из Китая? Купят ли они столько нефти? Это тоже вопрос.Болат Акчулаков
Между тем, по словам министра, направление экспорта нефти через Баку – «очень длинный процесс с точки зрения инфраструктуры».
Нужно, во-первых, порт восстановить, нарастить. Второе – порт Курык нужно сделать: нефтепровод подтянуть, танкеры найти, которые будут ходить. Причем Каспий – мелководный, не любые танкеры подходят, только 12-тысячные и ниже, которые могут ходить в акватории. Плюс на Баку – примут там столько или нет? Этот вопрос очень сложный.Болат Акчулаков
Позже в кулуарах глава Минэнерго разъяснил журналистам сложность этого процесса.
Альтернативные пути выработаны, чтобы построить, гарантии поставки нужны. Я не могу памятник бездарности построить – 20-миллионную трубу, и она пустая все время будет стоять. Мне нужен гарантийный объем, чтобы он качался. Это же деньги, и их возвращать нужно.Болат Акчулаков
Это, как подчеркнул министр, комплексный вопрос.
На той стороне, чтобы люди дали гарантию, что они ее получат и что будут постоянно забирать, тоже гарантии нужны – это вообще за рамками юрисдикции Казахстана. Идеи есть, но вопрос в реализации – нужно очень аккуратно считать. Это требует больших денег, очень большие риски. Мы не хотим уйти от одного риска и породить другой.Болат Акчулаков