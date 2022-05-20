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Социологический портрет участкового полиции составили в Казахстане

Участковый, полиция, Казахстан Фото: пресс-служба МВД РК
В Казахстане был составлен портрет участкового полиции. Об этом в ходе форума на тему сервисной модели полиции сообщила национальный эксперт Центра исследования правовой политики Назгуль Ергалиева, передает Zakon.kz.
Мы начали работу с изучения международного опыта и научной литературы, посвященной теме доверия полиции. Буквального термина, как сервисная модель полиции, вы не встретите, но есть две модели, наиболее подходящие, –  это общественно-ориентированная полиция (ООП) и клиентоориентированная полиция (КОП). Национальный эксперт Центра исследования правовой политики Назгуль Ергалиева

По ее словам, для внедрения сервисной модели полиции необходима работа в трех направлениях:

  1. Качество формальных контактов. Именно тот контакт, который происходит между сотрудником и гражданином при обращении. Они определяют имидж и доверие к полиции.

  2. Количество и качество неформальных контактов, когда люди просто обращаются за помощью. Это способствует дружеским и доверительным отношениям.

  3. Доступность и прозрачность информации о работе. Когда человека не знают, то ему не доверяют.

Была проанализирована работа системы управления, методов работы участковых полицейских, организация рабочих процессов. По результатам были сделаны 12 отдельных исследований.

После месяцев исследования мы выявили социологический портрет. Мы должны были понять, кто наш участковый. Сейчас наш участковый – это казах, 22-30 лет, женат, есть дети, нет своего жилья, платит потребительский кредит, скорее всего, нет машины, в школе был хорошистом. В основном, это офицер со стажем 6-10 лет, не проходил курсы повышения квалификации, имеет высокий боевой и физический уровень подготовки, но не имеет каких-либо дополнительных специальных навыков, не владеет иностранными языками. Назгуль Ергалиева

Также, по ее словам, был проведен опрос с целью понять, насколько удовлетворены работой сотрудники полиции. Выяснилось, что в основном многие поставили 2,9 из 5 баллов.

Измерили работу участковых, взяли все их действия, посчитали виды работ, измерили время и выяснили удельный вес. Есть Топ-4 действий, на которые уходит их основное время. Так, 25% уходит на обход – мероприятия, проводимые в рамках ОПМ, поквартирный обход граждан, сбор информации и так далее. 21% – на номенклатурное дело – бумажная работа, а это просто сбор бумаг, копирование, сканирование, подписание и введение в базу. 14% – на справки – информацию о том, что он сделал. 10% – на сбор. Время, когда они с утра приезжают на сбор, им раздают задачи, и они уезжают. Работа участкового по бумагам основана на плановой работе. К сожалению, мы увидели, что работа происходит не на основе планов, а на основе ручного управления.Назгуль Ергалиева
Айша Тулеубекова
МВД РК Казахстан
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