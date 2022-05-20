В МВД объяснили, как будет внедряться сервисная модель полиции в Казахстане

По итогам апробации пилотов будет разработана национальная стратегия перехода на казахстанскую сервисную модель работы полиции, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает Zakon.kz.

Согласно международному опыту, сервисная полиция – это подход к полицейской деятельности, где идеология и организационная стратегия полиции направлены на оказание качественных полицейских услуг гражданам и на решение проблем безопасности в партнерстве с обществом. В мире нет единой модели сервисной полиции, но есть общие принципы – это узнаваемость, доступность, доброжелательность, прозрачность и подотчетность. В каждой стране своя модель сервисной полиции, которая не является универсальной, но адаптируется под конкретные местные условия, где учитываются национальная культура, менталитет, законодательство и ресурсные возможности. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев

Он напомнил, что в традиционной работе полиции главная цель сосредоточена на борьбе с преступностью. Отсюда исходит стиль оперативной работы – это реагирование на правонарушения. Ключевыми объектами являются преступление и правонарушитель, показателями –раскрываемость преступлений, число лиц, привлеченных к штрафам, арестам и обвинениям.

В сервисной же модели главная миссия состоит в обеспечении чувства безопасности у граждан. Это достигается посредством профилактики правонарушений и клиентоориентированного подхода, а стиль оперативной работы включает еще и превентивное решение проблем безопасности помимо мер реагирования на случившиеся события.

Марат Кожаев добавил, что за многие годы сложилась устойчивая практика оценки работы сотрудников местной полиции исключительно на основе статистических данных выявляемости правонарушений. У сервисной же полиции оценка работы другая – не выявлять, а пресекать правонарушения.

Эта предварительная работа позволила выработать основные подходы в развитии сервисной модели казахстанской полиции: шаговая доступность, создание оптимальных рабочих процессов и партнерство с населением. В этих целях ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия полиции в местах, где это необходимо. Дислокация участковых пунктов, мобильных постов, их материально-техническое оснащение, повышение оперативности реагирования, а также применение цифровых технологий. С местными исполнительными органами прорабатываются вопросы строительства участковых пунктов, в том числе в строящихся жилых комплексах. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев

По его данным, за 2021 год введены в эксплуатацию 91 современный участковый пункт и 61 модульный пост полиции, в общественных местах и на автомагистралях устанавливаются устройства «Кнопка SOS», функционирует мобильное приложение «102», позволяющее сотрудникам полиции в онлайн-формате посредством видеозвонка оперативно реагировать на обращения граждан.

Кожаев добавил, что в рамках дебюрократизации прорабатываются меры по совершенствованию деятельности участковых. Из правил исключаются порядка 10 журналов (прием граждан, амбарная книга, проверяющих, регистрации проф. учета и так далее. – Прим. ред.), оптимизируется паспорт на адмучасток, убираются бумажные списки и рапорты на подучетных лиц.

В ближайшее время будут оцифрованы процессы списания материалов некриминального характера, на сбор которых затрачивается необоснованно огромное количество времени. Прорабатываются вопросы по оптимизации процесса рассмотрения административных дел в судах. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев

Было отмечено, что дебюрократизация и оптимальное распределение обязанностей позволят участковому больше находиться на своем участке, не отвлекаться на поездки к руководству райотделов для подписания материалов и сконцентрироваться на выполнении основных задач, в первую очередь, на работе с населением.