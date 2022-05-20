Преимущества импорта газа из России озвучил Акчулаков

Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, почему природный газ дешевле импортировать из России, чем тянуть газопровод с запада на север страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил глава Минэнерго РК, для того, чтобы обеспечивать себя природным газом, нужно найти устойчивые объемы дополнительного природного газа.

Если такой газ найдется, построить новый газопровод, потому что текущий газопровод «Сарыарка» не выдержит. Легче закупать российский газ и параллельно развиваться, потому что расстояние от Западно-Казахстанской области до Петропавловска – более 2 тыс. км, а из России туда – 500-600 км. Разница огромная в цене. Болат Акчулаков

Министр также напомнил о планах продлить запрет по вывозу нефтепродуктов с территории Казахстана автомобильным транспортом еще на ближайшие шесть месяцев.