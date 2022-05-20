Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Преимущества импорта газа из России озвучил Акчулаков

РК, РФ, газ, импорт, преимущество, Акчулаков Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, почему природный газ дешевле импортировать из России, чем тянуть газопровод с запада на север страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил глава Минэнерго РК, для того, чтобы обеспечивать себя природным газом, нужно найти устойчивые объемы дополнительного природного газа.

Если такой газ найдется, построить новый газопровод, потому что текущий газопровод «Сарыарка» не выдержит. Легче закупать российский газ и параллельно развиваться, потому что расстояние от Западно-Казахстанской области до Петропавловска – более 2 тыс. км, а из России туда – 500-600 км. Разница огромная в цене.Болат Акчулаков

Министр также напомнил о планах продлить запрет по вывозу нефтепродуктов с территории Казахстана автомобильным транспортом еще на ближайшие шесть месяцев.

Наверное, в следующем году мы отойдем от этого, не будем ничего ограничивать. Но нам нужно построить правильные рыночные отношения, чтобы отдельные участники рынка не злоупотребляли этим. Мы хотим продолжить создание резерва нефтепродуктов на случай непредвиденных аварийный ситуаций на заводах либо значительного роста потребления. Такие резервы в Казахстане уже созданы, но мы предлагаем создать дополнительные резервы на базах хранения «КазМунайГаз» и КТЖ еще на 200 тыс. тонн. Сегодня у нас запасов по каждому виду топлива хватает почти на месяц на случай непредвиденных ситуаций.Болат Акчулаков
Мадина Мамырханова
Акчулаков Болат МЭ РК Казахстан
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Снижение пенсионного возраста в Казахстане: что думает Минздрав
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Названы три знака зодиака, представителям которых легче всего разбогатеть
В Алматы пройдет автошоу: как изменится движение по городу
33 года назад Алматы потрясла крупная техногенная катастрофа
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления