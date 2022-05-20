Преимущества импорта газа из России озвучил Акчулаков
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, почему природный газ дешевле импортировать из России, чем тянуть газопровод с запада на север страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Как сообщил глава Минэнерго РК, для того, чтобы обеспечивать себя природным газом, нужно найти устойчивые объемы дополнительного природного газа.
Если такой газ найдется, построить новый газопровод, потому что текущий газопровод «Сарыарка» не выдержит. Легче закупать российский газ и параллельно развиваться, потому что расстояние от Западно-Казахстанской области до Петропавловска – более 2 тыс. км, а из России туда – 500-600 км. Разница огромная в цене.Болат Акчулаков
Министр также напомнил о планах продлить запрет по вывозу нефтепродуктов с территории Казахстана автомобильным транспортом еще на ближайшие шесть месяцев.
Наверное, в следующем году мы отойдем от этого, не будем ничего ограничивать. Но нам нужно построить правильные рыночные отношения, чтобы отдельные участники рынка не злоупотребляли этим. Мы хотим продолжить создание резерва нефтепродуктов на случай непредвиденных аварийный ситуаций на заводах либо значительного роста потребления. Такие резервы в Казахстане уже созданы, но мы предлагаем создать дополнительные резервы на базах хранения «КазМунайГаз» и КТЖ еще на 200 тыс. тонн. Сегодня у нас запасов по каждому виду топлива хватает почти на месяц на случай непредвиденных ситуаций.Болат Акчулаков