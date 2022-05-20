Булат Есмагамбетов об игре ФК «Кайрат»: Посмотрим, что будет дальше

На этой неделе завершается первый круг чемпионата КПЛ по футболу. Алматинский «Кайрат», неплохо начавший сезон, конец первого круга проводит неудачно и терпит одно поражение за другим. А некоторые болельщики даже требуют отставки тренера алматинцев Курбана Бердыева, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент Zakon.kz попросил опытного казахстанского футбольного специалиста Булата Есмагамбетова дать свою оценку ситуации, сложившейся вокруг именитого алматинского клуба.

— Булат Жолдасович, нынешний чемпионат КПЛ очень непредсказуемый, что уже доказано результатами. Команды продолжают преподносить сюрпризы. Как вы считаете, с чем это связано?

— На мой взгляд, ежегодная троица фаворитов чемпионата Казахстана – «Тобол», «Астана» и «Кайрат» – в этом сезоне немного сдала свои позиции, а другие команды подтянулись к их уровню. И домашние матчи многие клубы практически не проигрывают, а вот в гостях играют неуверенно и проигрывают. Отсюда мой вывод: лидеры сдали, аутсайдеры подтянулись.

Фото: Instagram/f.c.kairat

— Мне кажется, есть пара причин. Первое – психологическое состояние алматинской команды, второе – отсутствие симбиоза опытных и молодых игроков. Яркий пример тому – недавнее дерби двух фаворитов, из северной и южной столицы, когда «Астана» разгромила «Кайрат» – 6:0. Вроде бы все легионеры алматинцев играли, но все равно не хватает какого-то взаимодействия.

Плюс, ряд причин. Удаления и отсутствие игроков помешали «Кайрату» закончить другие игры с положительным результатом. Но еще не поздно поправить ситуацию. Посмотрим, что будет дальше.

— По практике казахстанского футбола за рядом неудач и поражений сразу снимают наставника. Этой традиции последовал ряд отечественных команд с начала сезона. «Кайрат» дал возможность Курбану Бердыеву исправить ситуацию?

— Вы правильно подчеркнули: в казахстанском первенстве сразу, после двух-трех поражений, поднимают вопрос о смене тренера. В моем понимании в таких моментах надо дать тренеру возможность доработать хотя бы первый круг. Разные ситуации бывают в футболе, может, чуть позже все изменится к лучшему.

Фото: Instagram/f.c.kairat

— С этим составом, который имеет Бердыев, претендовать на высшие ступени чемпионата страны тяжеловато. Но этот состав он комплектовал сам в начале сезона. Я понимаю Бердыева. Нынешняя молодежь «Кайрата» пока не тянет на уровень мастеров. К тому же алматинцам в данный момент не хватает лидера и дирижера наподобие Марина Томасова («Астана»), который был главным героем матча против «Кайрата». Хотя на поле играли Хосе Канте, Жоао Паоло и Яцек Гуральски.

— Как вы думаете, сможет ли «Кайрат» выйти из этой непростой ситуации?

— Я, как болельщик и ветеран алматинской дружины, верю, что «Кайрат» поправит свое положение и в ближайших играх будет набирать очки. Не сомневаюсь, что Курбан Бекиевич тоже сделает все возможное, чтобы «кайратовцы» проснулись. На мой взгляд, с такой игрой и таким составом вряд ли «Кайрат» претендует на высокие позиции в нынешнем чемпионате.

Фото: Instagram/f.c.kairat

— Клуб со скромным бюджетом и добротным футболом. Тараз и Жамбылская область всегда славились кузницей футбольных талантов. Они очень бережно относятся к своим выпускникам и стараются развивать у них мастерство игры. Плюс у руля клуба встал опытный специалист Нуркен Мазбаев, который сумел объединить местных воспитанников и нескольких легионеров, которые демонстрируют добротный футбол, выкладываясь на все 100 процентов. Южане пока приятно удивляют специалистов и своих фанатов, но, думаю, вскоре фавориты чемпионата выйдут на свои позиции.

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