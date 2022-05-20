Куда пойти в выходные 21-22 мая

В Нур-Султане, Шымкенте и Алматы есть много интересных мест для посещения. Можно пойти на выставку или концерт, в театр или музей. Самые интересные культурные события — в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Спектакль «Кто украл шапочку?»

Фото: pexels

Сюжет «Красной шапочки» знают все. А что, если у Красной шапочки украдут шапочку? А волк будет не таким уж злым? В этой истории дети вместе с родителями отправятся на поиск Красной шапочки вместе с такими друзьями, как ворона, медведь и колобок.

21 мая - 18:00; 22 мая - 14:00. Абу-Даби Плаза. Вход: 6000 тенге.

Конный тур к Мавзолею Кабанбай батыра

Фото: pexels

Для желающих прикоснуться к истории великого Кабанбай батыра, руководившего многими сражениями. Здесь же можно овладеть навыками верховой езды. Протяженность тура — 30 км.

22 мая c 13:00 до 19:00. Клуб At-travel, Акмолинская область, город Қосшы, шоссе Қарқаралы 18. Вход: 20 000 тенге.

Серия литературных вечеров

Фото: pexels

Орал Арукенова — писатель и литературовед – расскажет о феминистском дискурсе и модернистских трендах в произведениях М. Дулатова, Ж. Аймаутова, М. Жумабаева, М. Ауэзова и других.

21 мая, 16:00. Центральная городская библиотека им. М. Ауэзова. Вход свободный.

Алматы

Концерт бойз-бэнда The Jigits

Фото: lnstagram/the_jigits

Победа на проекте «Фабрика звезд Казахстан» в 2011 году послужила началом творческого пути группы. Бойз-бэнд исполняет такие хиты, как «В эту ночь», «С ней» и «Прощай». Возрастное ограничение на концерте: 12+

21 мая, 20:30. Музкафе. Вход: 8000 тенге.

Концерт «The Best of Чайковский»

Фото: pexels

«The Best of Чайковский» — это уникальная возможность соприкоснуться с внутренним миром композитора, окунуться в мир невероятных образов и красок великого композитора Петра Ильича Чайковского.

22 мая в 18:00. Казахская государственная филармония им. Жамбыла.

Вход: 1200 - 3000 тенге.

Показ фильма «Джокер»

Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.

21 мая, 19:00. Кинотеатр «Цезарь». Вход: 1500 тенге.

Шымкент

Показ фильма «Соник в кино»

Отвязный ярко-синий ежик Соник из параллельного мира вместе с новообретенным лучшим другом-человеком по имени Том знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить ежика и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.

21 мая, 22 мая 22:00. ул. Жибек жолы, 58 Б, автокинотеатр SKY. Вход: 2000 тенге с авто.

Выставка декоративных певчих птиц

Фото: pexels

Гости из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России будут показывать своих пернатых амадинов, канареек и попугаев. В качестве гостей ждут и представителей Германии и Турции. Детям покажут, как правильно ухаживать за домашними питомцами, как их кормить и поить.

21 мая, 10:00 - 18:00. Художественная галерея. Вход свободный.

Мастер-класс по гончарному ремеслу

Фото: Instagram/picasso_studio_shymkent

Мастер-класс по гончарному искусству — это возможность почувствовать радостные эмоции, открыть новые таланты, попробовать совершенно новое для себя дело. Здесь можно сделать собственное изделие из глины: кружку, вазу, тарелку или подсвечник. Все материалы и инструменты предоставляет мастерская.

Ежедневно с 10:00-20:00 по предварительной записи. Мастерская Picasso. Стоимость: от 5000 тенге.