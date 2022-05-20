Куда пойти в выходные 21-22 мая
Нур-Султан
Спектакль «Кто украл шапочку?»
Фото: pexels
21 мая - 18:00; 22 мая - 14:00. Абу-Даби Плаза. Вход: 6000 тенге.
Конный тур к Мавзолею Кабанбай батыра
Фото: pexels
22 мая c 13:00 до 19:00. Клуб At-travel, Акмолинская область, город Қосшы, шоссе Қарқаралы 18. Вход: 20 000 тенге.
Серия литературных вечеров
Фото: pexels
21 мая, 16:00. Центральная городская библиотека им. М. Ауэзова. Вход свободный.
Алматы
Концерт бойз-бэнда The Jigits
Фото: lnstagram/the_jigits
21 мая, 20:30. Музкафе. Вход: 8000 тенге.
Концерт «The Best of Чайковский»
Фото: pexels
22 мая в 18:00. Казахская государственная филармония им. Жамбыла.
Вход: 1200 - 3000 тенге.
Показ фильма «Джокер»
Готэм, начало 1980-х годов. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.
21 мая, 19:00. Кинотеатр «Цезарь». Вход: 1500 тенге.
Шымкент
Показ фильма «Соник в кино»
Отвязный ярко-синий ежик Соник из параллельного мира вместе с новообретенным лучшим другом-человеком по имени Том знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить ежика и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.
21 мая, 22 мая 22:00. ул. Жибек жолы, 58 Б, автокинотеатр SKY. Вход: 2000 тенге с авто.
Выставка декоративных певчих птиц
Фото: pexels
21 мая, 10:00 - 18:00. Художественная галерея. Вход свободный.
Мастер-класс по гончарному ремеслу
Фото: Instagram/picasso_studio_shymkent
Ежедневно с 10:00-20:00 по предварительной записи. Мастерская Picasso. Стоимость: от 5000 тенге.