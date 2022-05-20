Погоня в Актау: 15-летний подросток угнал авто

Фото: пресс-служба МВД РК

19 мая несовершеннолетний без разрешения взял автомобиль Hyundai Tucson у родителей и устроил погоню в Актау. С ним провели профилактическую беседу, сообщает Zakon.kz.