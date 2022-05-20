Погоня в Актау: 15-летний подросток угнал авто
Фото: пресс-служба МВД РК
19 мая несовершеннолетний без разрешения взял автомобиль Hyundai Tucson у родителей и устроил погоню в Актау. С ним провели профилактическую беседу, сообщает Zakon.kz.
По данным Lada, инцидент с погоней произошел в коттеджном городке.
Как сообщили в полиции, во время погони несовершеннолетний автолюбитель неоднократно совершил грубейшие нарушения ПДД.
На родителей несовершеннолетнего составлены административные протоколы по статьям 595 ч. 1 и 612 ч. 2 КоАП РК. Проведена профилактическая беседа.Пресс-служба ДП Мангистауской области