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Законодательство РК

727 экономических правонарушений выявлено в Казахстане – возмещен ущерб на 67 млрд тенге

Акорда, Токаев, Элиманов, встреча Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, главе государства было доложено о результатах работы АФМ в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и выводу капитала из страны.

Согласно представленным президенту данным, за истекший период текущего года выявлено 727 экономических правонарушений и возмещен ущерб на 67 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении его поручения по исключению давления на добросовестный бизнес.

В частности, Жанат Элиманов сообщил об искоренении присущей правоохранительным органам практики повального возбуждения дел. По его словам, в настоящее время наблюдается ежегодное снижение количества регистрируемых преступлений. В три раза сокращены сроки расследования, на треть – количество прекращенных по реабилитирующим основаниям дел. В итоге тысячи граждан и предпринимателей выведены из орбиты уголовного преследования. В результате наблюдается значительное уменьшение числа жалоб участников процессов в суды.

По завершении встречи глава государства обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения прав предпринимателей и дал руководителю АФМ ряд поручений.

Динара Халдарова
АФМ РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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