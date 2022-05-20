10-летний мальчик провалился в канализацию в Атырау

В Атырау ребенок провалился в канализацию – 10-летнего мальчика с различными травмами доставили в областную детскую больницу, передает Zakon.kz.

Фотографию с места происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов. Инцидент произошел 20 мая.

Рядом со средней школой К. Сатпаева ученик начальных классов упал в канализацию, – говорится под публикацией.

В Атырауской областной детской больнице сообщили, что ребенок 2011 г.р. был доставлен каретой скорой помощи в 12:25.

Мальчик осмотрен травматологом, снят рентген черепа в двух проекциях, проведена первичная хирургическая обработка. Диагноз: ушибленная ссадина мягких тканей коленной области справа и ушиб мягких тканей височной части головы. Ребенок отправлен на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Пресс-служба Атырауской областной детской больницы

В КГП «Атырау облысы Су Арнасы» сообщили, что «на указанном участке велись работы по установке колодца».