10-летний мальчик провалился в канализацию в Атырау
Фото: Instagram/zello_atyrau
В Атырау ребенок провалился в канализацию – 10-летнего мальчика с различными травмами доставили в областную детскую больницу, передает Zakon.kz.
Фотографию с места происшествия опубликовали в одном из Instagram-пабликов. Инцидент произошел 20 мая.
Рядом со средней школой К. Сатпаева ученик начальных классов упал в канализацию, – говорится под публикацией.
В Атырауской областной детской больнице сообщили, что ребенок 2011 г.р. был доставлен каретой скорой помощи в 12:25.
Мальчик осмотрен травматологом, снят рентген черепа в двух проекциях, проведена первичная хирургическая обработка. Диагноз: ушибленная ссадина мягких тканей коленной области справа и ушиб мягких тканей височной части головы. Ребенок отправлен на амбулаторное наблюдение по месту жительства.Пресс-служба Атырауской областной детской больницы
В КГП «Атырау облысы Су Арнасы» сообщили, что «на указанном участке велись работы по установке колодца».
Место работ было ограждено. Сам колодец был закрыт. Оставалось засыпать только щель у стенки колодца. Рабочие ждали доставку грунта для засыпки стенки. Группа ребят, проходившая мимо, вдруг побежала за ограждение. На призывы остановиться не реагировали. В результате один из них по невнимательности попал в щель сбоку от колодца. В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает, он получил лишь легкие ушибы.КГП «Атырау облысы Су Арнасы»