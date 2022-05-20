Каждое необоснованно возбужденное уголовное дело – стресс для предпринимателя

Зампредседателя правления НПП РК «Атамекен» Ербол Устемиров в интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал, что у предпринимателей нет особого доверия к судебной системе. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Верховному суду решить эти и другие проблемные вопросы касательно МСБ.

– Ербол Лесбекович, насколько значима для представителей отечественного бизнеса встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым?

– Эта встреча была для них очень важной. Во-первых, там были все, от кого хоть в какой-то степени зависит судьба малого и среднего бизнеса в нашей стране. Это и руководство правительства, и всех контролирующих, правоохранительных и других заинтересованных государственных органов, и Верховного суда, и местных исполнительных органов.

Во-вторых, нам необходимо было понять, какие в целом поручения даст глава государства по решению имеющихся проблем бизнеса.

– Какие вопросы подняли представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»?

– Эти вопросы касались насущных проблем бизнеса. Во-первых, это репрессивный карательный характер проверок контролирующих и правоохранительных органов в отношении бизнеса. К сожалению, когда мы бываем в регионах и встречаемся с предпринимателями, они говорят, что такое отношение госорганов к бизнесу до сих пор сохраняется.

Также мы говорили о том, что в целом система проверок госорганов является несовершенной. Это так называемая система управления рисками, на основании которой государственный орган должен изначально обозначить, какие риски есть в его сфере и прописать критерии, которые необходимо соблюдать предпринимателю для того, чтобы эти риски не допускать.

Если смотреть опыт передовых зарубежных стран, то у них на основе системы проверок, системы управления рисками назначаются 90-95% проверок. В Казахстане эта цифра составляет пока 27%. У нас в основном идут проверки на основании различных обращений и жалоб, система управления рисками в госорганах не работает в должной мере.

То есть, как вы поняли, проблема в том, что в госорганах риски в той или иной сфере правильно не расписаны, нет правильных критериев, они не могут осуществлять в целом должный контроль либо надзор в своей сфере и, соответственно, не совсем правильно назначаются проверки в отношении предпринимателей.

Во-вторых, в настоящее время идет большая работа по пересмотру всего массива регулирования в отношении бизнеса, мы будем пересматривать все нормативные акты, где содержатся требования к предпринимателям. Это все виды отчетности, все виды лицензий, разрешений и требований. Эта работа будет продолжаться у нас в течение этого и следующего года. Первые ощутимые результаты этой работы ожидаем получить к 1 января 2024 года.

Как вы знаете, в конце этого года мораторий на проверки малого бизнеса заканчивается, но поскольку, как я уже сказал, первые результаты по пересмотру ожидаются у нас только к 2024 году, на встрече с главой государства мы предложили продлить мораторий на проверки субъектов малого бизнеса еще на один год. То есть пока не будет завершена большая работа по реформе правовой системы в целом. Глава государства эту инициативу поддержал.

– Есть ли у вас проблемы, связанные с судебными решениями?

– Вот как раз об этом я и хотел сказать. Бесспорно, Верховным судом проводится большая работа, в стране уже много лет идут судебные реформы. К примеру, уже есть хороший положительный опыт по внедрению административного процедурно-процессуального кодекса, статистика рассмотрения жалоб предпринимателей на действия госорганов тоже неплохая, удовлетворяется порядка 50% жалоб.

Но в то же время предприниматели продолжают сталкиваться с проблемами при рассмотрении гражданских и уголовных дел, и у них уровень доверия к судебной системе остается низким. Поэтому мы попросили президента, чтобы судебной реформе придали динамику. Глава государства поддержал это предложение и сказал, что необходимо судебную реформу довести до логического завершения и в ближайшее время он проведет отдельное совещание по этой теме и даст конкретные поручения.

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– Как у казахстанских предпринимателей складываются отношения с правоохранительными и другими государственными органами в целом?

– В этом отношении тоже есть некоторые проблемы, и глава государства открыто сказал об этом на встрече. Один из самых важных вопросов – взаимоотношения с контролирующими и надзорными органами. К сожалению, у нас продолжает иметь место давление со стороны правоохранительных органов — Агентства финансового мониторинга, Агентства по противодействию коррупции и органов внутренних дел.

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По статистике в 2021 году было возбуждено порядка 1700 уголовных дел, из которых по реабилитирующим основаниям прекращено где-то 400. То есть сами правоохранительные органы признают, что уголовные дела возбуждались необоснованно. С этим согласилась и прокуратура.

Понятно, что каждое возбужденное уголовное дело – это стресс для предпринимателя. Уголовное дело позволяет органу уголовного преследования применять весь спектр уголовных процессуальных действий. Это и постоянные вызовы на допросы, и очные ставки, и обыски, и выемка документов, и аресты счетов. Эту проблему на встрече с президентом мы тоже озвучили.

– Как, на ваш взгляд, можно решить эту проблему?

– Для того, чтобы ее решить, мы совместно с Генеральной прокуратурой составили методику и сформировали группу для проведения анализа обоснованности вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования, и сегодня эта работа проводится. Думаем, итоги будут известны уже в конце мая – начале июня.

Для того, чтобы эту проблему решать на системной основе, мы предложили, чтобы такой анализ, такие обобщения проводились на уровне регионов раз в квартал и рассматривались на площадках прокуроров области, города с участием представителей НПП «Атамекен», самих предпринимателей и всех государственных органов.

Также раз в полгода итоги этой работы будут обобщаться в целом по Казахстану и выноситься уже на уровень Генерального прокурора. Думаем, такая практика кардинально изменит сложившуюся ситуацию и поможет снизить давление правоохранительных и других государственных органов на бизнес.