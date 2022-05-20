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Бейбит Жукаев был в шаге от финала турнира ATP Challenger

Теннис финал Челленджер Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев в дуэте с россиянином Алибеком Качмазовым не смогли выйти в финал парного разряда на турнире Chymkent Challenger 80, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-российский тандем в упорном полуфинальном поединке проиграл фаворитам нынешних состязаний Санжару Файзиеву (Узбекистан) и Маркосу Каловелонису (Греция) – 7:5, 6:7, 6:10.

Другой участник на стадии 1/2 финала от Казахстана – Григорий Ломакин – с Яном Бондаревским из России уступили Микаелю Торпегаарду (Дания) и Кайчи Учида (Япония) – 4:6, 1:6.

Также горечь поражения познал в полуфинале престижного турнира ATP 250 во французском Лионе казахстанец Александр Недовесов. Со своим напарником, пакистанцем Айсамом уль-Хак Кереши, они уступили Максимо Гонсалесу (Аргентина) и Марсело Мело (Бразилия) – 5:7, 4:6. 

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Куандык Шынасилов
Шымкент
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