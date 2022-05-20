Айгуль Мукей: Нам важно самим принять участие в формировании обновленного Казахстана
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
В столичном центре «Бақытты Отбасы» состоялось заседание Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Нур-Султана. Участники встречи обсудили подготовку и важность проведения республиканского референдума по внесению дополнений и изменений в Конституцию РК.
В нашем центре проводится важное собрание. За одним столом собрались все члены Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Нур-Султана – активные женщины, которые вносят вклад в развитие столицы. Считаю важным, чтобы все матери столицы, страны объединились и поддержали референдум ради будущего поколения, Нового Казахстана. Нам всем следует пойти и проголосовать.Руководитель центра «Бақытты Отбасы» Ырза Турсынзада
Участники встречи поделились мнениями и предложениями по проведению республиканского референдума, а также обсудили поправки, которые планируется внести в Основной закон.
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Для того, чтобы изменить ситуацию и для того, чтобы не просто с экрана телевизора или из уст президента слышать о Новом Казахстане, наверное, нам важно самим принять участие в формировании этой политической системы, обновленного Казахстана. Я всегда говорю со своих страниц о том, что нужно принять участие в референдуме, мы по-простому объясняем, встречаемся с теми женщинами, которые нам доверяют. Считаю, это наша миссия – понять самим и разъяснить тем, кто вместе с нами.Журналист, член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Нур-Султана Айгуль Мукей
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Напомним, на референдум будет вынесен вопрос внесения поправок к 33 статьям Конституции страны, которые повлекут серьезные изменения в политическом укладе государства.
Сегодня на базе центра «Бақытты Отбасы» члены Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Нур-Султана активно принимают участие в обсуждении принятия поправок в наш Основной закон и участия гражданского общества в данном процессе, разъяснении конституционных реформ. Это очень важная модель. Условия проведения референдума и его процедура регулируются Конституцией и законодательством РК. Как вы знаете, предполагается внести поправки к 33 статьям, считаю, что это будут очень серьезные изменения в системе. Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике Нур-Султана активно поддерживает референдум и считает важным участие в нем каждого казахстанца.Секретарь Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Нур-Султана Карлыгаш Саркенова