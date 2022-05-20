Айгуль Мукей: Нам важно самим принять участие в формировании обновленного Казахстана

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

В столичном центре «Бақытты Отбасы» состоялось заседание Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Нур-Султана. Участники встречи обсудили подготовку и важность проведения республиканского референдума по внесению дополнений и изменений в Конституцию РК.