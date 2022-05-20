ВК «Тараз» занял четвертое место на клубном чемпионате Азии

Казахстанский волейбольный клуб «Тараз» уступил в матче за третье место на клубном чемпионате Азии соперникам из Ирана, клубу M. Shahdab Yazd, сообщает Zakon.kz.

Жамбылские волейболисты не смогли взять реванш за первое поражение на групповом раунде и в повторной игре, уже за медали клубного чемпионата, уступили иранскому коллективу.

В поединке за «бронзу» казахстанцы проиграли хозяевам турнира со счетом 0:3 (20:25, 15:25, 22:25) и завершили свои выступления на этих соревнованиях.

Золотые медали клубного первенства Азии разыграют Suntory Sunbirds (Япония) и Tehran Peykan (Иран).

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