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Казахстанец признан лучшим гонщиком Азии

велогонщик Фото: olympic.kz
Казахстанский велосипедист Алексей Луценко возглавляет континентальный рейтинг UCI, передает Zakon.kz

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, на его счету 1233 очка.

Также Казахстан уверенно лидирует и в национальном рейтинге среди стран Азии. 

В командном зачете отечественный велоклуб Almaty Cycling Team занимает второе место.

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Елена Беляева
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