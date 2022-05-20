Казахстанец признан лучшим гонщиком Азии

Казахстанский велосипедист Алексей Луценко возглавляет континентальный рейтинг UCI, передает Zakon.kz

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, на его счету 1233 очка.

Также Казахстан уверенно лидирует и в национальном рейтинге среди стран Азии.

В командном зачете отечественный велоклуб Almaty Cycling Team занимает второе место.

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