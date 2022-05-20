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Кровли Дома культуры и поликлиники частично сорвало в Мангистауской области

ветер Фото: скриншот
Инцидент произошел днем в селе Бейнеу. В регионе синоптики прогнозировали сильный дождь и усиление ветра, передает Zakon.kz.
В результате порывистого ветра до 24 м/с произошли частичные срывы кровель с Дома культуры (383 кв. м) и поликлиники №3 (318 кв. м) на общей площади 701 кв. м. Также частично разрушен газопровод по улице Уали, в результате без газа остались четыре частных жилых дома. Пресс-служба ДЧС Мангистауской области

Отмечается, что пострадавших нет.

В настоящее время работниками АО «КазТрансГаз Аймак» (три работника и одна единица техники) и АО «Бейнеуэнергосервис» (четыре работника и одна единица техники) ведутся ремонтные работы.

Елена Беляева
Мангистауская область
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