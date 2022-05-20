Япония смягчает карантинные ограничения и повышает суточный лимит на въезд

Генеральный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил о том, что с 1 июня в страну смогут въезжать до 20 тыс. человек, а также для туристов из порядка 80% стран и регионов будет отменено обязательное прохождение ПЦР-теста, передает Zakon.kz.

С 1 июня мы смягчим связанные с профилактикой инфекции требования при въезде и повысим суточный лимит на въезд с 10 тыс. до 20 тыс. человек, – цитирует ТАСС Мацуно.

По словам генсека Кабинета министров, также для ряда туристов будет отменено нахождение в карантинных отелях первые несколько дней пребывания. При этом требование предоставить результат ПЦР-теста перед посадкой в самолет сохранится.

Как сообщается на сайте МИД Японии, страны будут разделены на три группы в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в них. Въезжающие из первой (красной) категории государств будут вынуждены провести три дня на карантине в специальном отеле и смогут покинуть его в случае отрицательного теста на третий день.

Туристам из стран второй (желтой) группы нужно будет находиться дома в течение недели, но также будет возможность закончить карантин на третий день при отрицательном результате теста. При наличии трех прививок от коронавируса вакцинами, признанными Японией, отменяются все карантинные требования. К въезжающим из стран третьей (синей) группы никакие требования не применяются в принципе, даже при отсутствии дополнительной прививки.

Список стран по категориям пока не обнародован. Предыдущее послабление, когда лимит на въезд был повышен с 7 тыс. до 10 тыс. человек, вступило в силу 10 апреля.