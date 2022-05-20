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Законодательство РК

Астанинца подозревают в краже денег в компьютерном клубе

деньги Фото: Zakon.kz
Молодой человек задержан. В содеянном он признался. В данное время проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Нур-Султана, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, 20-летний клиент компьютерного клуба по улице Момышулы за игрой заметил, как сидящий за соседним компьютером знакомый кладет деньги в сумме 40 тыс. тенге в карман куртки.

Воспользовавшись тем, что хозяин был увлечен игрой, сидя в наушниках, злоумышленник забрал наличные и скрылся в неизвестном направлении.

Проводится досудебное расследование по статье «Кража».

Елена Беляева
Нур-Султан
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