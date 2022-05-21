Полицейские спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна пятого этажа в Актау

Инцидент произошел днем в жилом доме 30-го микрорайона. Полицейские успели спасти женщину, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Лада», участковый инспектор полиции с помощью видеокамеры «Безопасный двор» заметил женщину, собирающуюся совершить суицид. Он тут же направил к месту происшествия ближайший экипаж.