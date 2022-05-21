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Полицейские спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна пятого этажа в Актау

рация Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел днем в жилом доме 30-го микрорайона. Полицейские успели спасти женщину, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Лада», участковый инспектор полиции с помощью видеокамеры «Безопасный двор» заметил женщину, собирающуюся совершить суицид. Он тут же направил к месту происшествия ближайший экипаж.

Полицейские оперативно прибыли по адресу, вошли в квартиру и сразу же подняли женщину. Помощник участкового инспектора полиции Акылбек Амангельды и инспектор службы батальона патрульной полиции Ислам Амантаев спасли жизнь 49-летней женщины, – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.

В настоящее время женщина находится в больнице на принудительном лечении.

Елена Беляева
Актау
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