Полицейские спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна пятого этажа в Актау
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел днем в жилом доме 30-го микрорайона. Полицейские успели спасти женщину, передает Zakon.kz.
Как сообщает «Лада», участковый инспектор полиции с помощью видеокамеры «Безопасный двор» заметил женщину, собирающуюся совершить суицид. Он тут же направил к месту происшествия ближайший экипаж.
Полицейские оперативно прибыли по адресу, вошли в квартиру и сразу же подняли женщину. Помощник участкового инспектора полиции Акылбек Амангельды и инспектор службы батальона патрульной полиции Ислам Амантаев спасли жизнь 49-летней женщины, – рассказали в пресс-службе ДП Мангистауской области.
В настоящее время женщина находится в больнице на принудительном лечении.