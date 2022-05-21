Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Госсекретарь США заявил о сведении к минимуму последствий санкций для РК

Блинкен санкции Россия Казахстан Фото: pixabay
Энтони Блинкен поблагодарил министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди за гуманитарную помощь, оказанную Казахстаном народу Украины как на правительственном уровне, так и отдельными лицами, сообщает Zakon.kz.

Соединенные Штаты принимают меры для минимизации последствий введенных против России санкций для Казахстана. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен на переговорах с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Госдепартаменте, сообщает ТАСС.

Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, шеф американской дипломатии «подтвердил приверженность США свести к минимуму последствия для союзников и партнеров, включая Казахстан, от санкций», введенных против России.

Госсекретарь Блинкен также поблагодарил министра иностранных дел Тлеуберди за щедрую гуманитарную помощь, оказанную Казахстаном народу Украины как на правительственном уровне, так и отдельными лицами. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Тлеуберди планируют поддерживать тесные контакты.Нед Прайс

По словам пресс-секретаря, Блинкен подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

Он назвал политические и экономические реформы президента Токаева позитивным шагом в продвижении процветания, укреплении безопасности и защите прав человека в Казахстане и Центральной Азии.Нед Прайс

В ответ на военный конфликт в Украине Запад ввел масштабные санкции в отношении России.

Данияр Кунафин
Тлеуберди Мухтар США
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Снижение пенсионного возраста в Казахстане: что думает Минздрав
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Названы три знака зодиака, представителям которых легче всего разбогатеть
В Алматы пройдет автошоу: как изменится движение по городу
33 года назад Алматы потрясла крупная техногенная катастрофа
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления