Госсекретарь США заявил о сведении к минимуму последствий санкций для РК

Энтони Блинкен поблагодарил министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди за гуманитарную помощь, оказанную Казахстаном народу Украины как на правительственном уровне, так и отдельными лицами, сообщает Zakon.kz.

Соединенные Штаты принимают меры для минимизации последствий введенных против России санкций для Казахстана. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен на переговорах с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Госдепартаменте, сообщает ТАСС.

Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, шеф американской дипломатии «подтвердил приверженность США свести к минимуму последствия для союзников и партнеров, включая Казахстан, от санкций», введенных против России.

Госсекретарь Блинкен также поблагодарил министра иностранных дел Тлеуберди за щедрую гуманитарную помощь, оказанную Казахстаном народу Украины как на правительственном уровне, так и отдельными лицами. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Тлеуберди планируют поддерживать тесные контакты. Нед Прайс

По словам пресс-секретаря, Блинкен подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана.

Он назвал политические и экономические реформы президента Токаева позитивным шагом в продвижении процветания, укреплении безопасности и защите прав человека в Казахстане и Центральной Азии. Нед Прайс

В ответ на военный конфликт в Украине Запад ввел масштабные санкции в отношении России.