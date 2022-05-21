Госсекретарь США заявил о сведении к минимуму последствий санкций для РК
Соединенные Штаты принимают меры для минимизации последствий введенных против России санкций для Казахстана. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен на переговорах с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Госдепартаменте, сообщает ТАСС.
Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, шеф американской дипломатии «подтвердил приверженность США свести к минимуму последствия для союзников и партнеров, включая Казахстан, от санкций», введенных против России.
Госсекретарь Блинкен также поблагодарил министра иностранных дел Тлеуберди за щедрую гуманитарную помощь, оказанную Казахстаном народу Украины как на правительственном уровне, так и отдельными лицами. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Тлеуберди планируют поддерживать тесные контакты.Нед Прайс
По словам пресс-секретаря, Блинкен подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана.
Он назвал политические и экономические реформы президента Токаева позитивным шагом в продвижении процветания, укреплении безопасности и защите прав человека в Казахстане и Центральной Азии.Нед Прайс
В ответ на военный конфликт в Украине Запад ввел масштабные санкции в отношении России.