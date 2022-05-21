Лжесотрудников банка задержали с 9 млн тенге в Карагандинской области

При обыске полицейские изъяли семь платежных карточек разных банков, сотовые телефоны, флэш- и сим-карты, а также интернет-роутеры, передает Zakon.kz.

С февраля в территориальные подразделения ДП Карагандинской области поступило четыре заявления о мошенничестве на крупные денежные суммы. Ущерб составил около 40 млн тенге, сообщили в полиции области.

18 мая у банкомата, расположенного в центре города, полицейские задержали 32-летнего мужчину, который пытался снять деньги с чужой банковской карты. Деньги были оформлены в качестве кредита, их потерпевший перечислил мошеннику. У задержанного изъяли около 9 млн тенге.

В это же время в Темиртау задержали его 33-летнего сообщника. Мужчина занимался поиском людей, которые за вознаграждение до 20 тыс. тенге оформляли на себя банковские карты и передавали задержанным для дальнейшего их использования.

При обыске полицейские изъяли семь платежных карточек разных банков, сотовые телефоны, флэш- и сим-карты, также интернет-роутеры.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество».