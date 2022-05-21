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Слежка за казахстанцами за границей: новый фейк гуляет в Сети

фейк, Казнет, слежка Фото: Zakon.kz
Казахстанцы активно рассылают видеоролик, который стремительно набирает популярность. На кадрах мужчина отрывает форзац паспорта от обложки и находит микрочип. Автор утверждает, что именно при помощи него за гражданами Казахстана следят за рубежом, сообщает Zakon.kz.

В МВД РК stopfake.kz пояснили, что находящиеся в паспортах граждан Казахстана чипы используются для хранения информации о владельце документа, а не для слежки.

В Казахстане электронные паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой (с чипом) выпускаются с 2009 года. Электронные документы отвечают всем требованиям международного стандарта ICAO (стандарт DOC 9303). Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет автоматически идентифицировать личность.Пресс-служба МВД РК

Также в ведомстве отметили, что микросхемы в паспортах необходимы для упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля других стран и исключения возможности подделки документов.

В паспортах электронный чип располагается между обложкой паспорта гражданина Казахстана и подложкой и является электронным носителем информации о владельце паспорта, куда в защищенном цифровом формате записываются анкетные данные гражданина (фамилия, имя, отчество, число, место, год рождения), ИИН, фотоизображение и электронная цифровая подпись.Пресс-служба МВД РК

Стоит отметить, что аналогичные микросхемы в паспортах используются и в ряде других стран. К примеру, в таких, как США, Канада, странах Евросоюза, Китае, Японии, Малайзии, Сингапуре, Австралии, странах Прибалтики и СНГ.

Из вышеперечисленного следует, что сообщения о том, что в казахстанских паспортах находятся следящие устройства, – ложь.

Анастасия Московчук
Казахстан
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