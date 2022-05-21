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Токаев поздравил работников культуры и искусства

искусство, поздравление, президент Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев на странице в Twitter обратился к работникам культуры и искусства: президент пожелал им новых свершений, сообщает Zakon.kz.

Глава страны отметил, что 21 мая в Казахстане отмечается День работников культуры и искусства.

Поздравляю всех деятелей этой сферы, обладающей огромным идеологическим и модернизационным потенциалом, с профессиональным праздником! Желаю вам новых творческих свершений! – говорится в публикации президента.

Также Токаев поручил учредить звание «Народный артист Казахстана».

Сегодня дал поручение профильному министерству проработать учреждение почетного звания «Народный артист Казахстана», - добавил он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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