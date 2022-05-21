«Больше чем любовь»: в память о Фархате Абдраимове

Актера Фархата Абдраимова все будут помнить как светлого человека с большой душой и теплой улыбкой. Ровно год назад на 56-м году жизни на съемках фильма «Больше чем любовь» в Грузии известный казахстанский актер и продюсер скончался от обширного инфаркта, сообщает Zakon.kz

В связи с кончиной артиста съемки картины «Больше чем любовь» были приостановлены.

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В аккаунте актера в Instagram есть последний пост со съемок в Тбилиси.

На этих кадрах актер абсолютно счастлив. Таким его и будут помнить.

Страничку в Instagram продолжают вести его дети.

2 декабря 2021 года Фархат Абдраимов посмертно получил приз за особый вклад в отечественный кинематограф 9-го Международного кинофестиваля «Бастау».

Приз был вручен семье актера – вдове Виктории Абдраимовой и сыновьям – Асану и Темирлану Абдраимовым.

28 декабря на территории киностудии «Казахфильм» Фархату Абдраимову открыли именную звезду.

Фархат Нурсултанович Абдраимов родился 21 января 1966 года в Алма-Ате.

В 1988 году окончил факультет технологии и организации общественного питания Алма-Атинского технологического института, инженер-технолог.

С 1994 года – актер Казахской кинофабрики им. Ш. Айманова (ныне АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова). С 2005 года – член Союза кинематографистов РК. Двукратный лауреат казахстанской общественной премии «Народный любимец» (2011, 2012).

Увлекался бильярдом, с 2001 года был вице-президентом Федерации бильярдного спорта РК.

Фархат Абдраимов снялся в десятках фильмов. Среди них полюбившийся многим фильм «Фара» (1998).

Яркие отрывки его ролей можно вспомнить в подборке АО «Казахфильм».

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