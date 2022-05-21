Причины ДТП с пострадавшими детьми назвали в полиции Алматы

Полиция Алматы проанализировала ДТП с участием детей. С начала года зарегистрировано 190 таких ДТП, два ребенка погибли, еще 217 получили травмы, сообщает Zakon.kz.

По словам замначальника управления МПС ДП Алматы Ержана Узабаева, из общего числа ДТП большинство совершается в будни.

Наибольшее количество ДТП с пострадавшими зарегистрировано в понедельник – 37, в среду – 35 и в дневное время суток, а именно с 08:00 до 16:00 – 79 ДТП, с 16:00 до 00:00 – 95 ДТП. Ержан Узабаев

Основными причинами ДТП являются:

нарушение правил маневрирования – 61 факт (погиб один ребенок, травмированы 63 ребенка);

превышение скоростного режима – 48 фактов (погиб – один пассажир, травмированы 52 ребенка).

Из общего числа зарегистрированных ДТП с детьми преобладают:

наезд на пешеходов – 115 ДТП (124 ребенка получили травмы);

столкновение – 54 ДТП (погиб один, травмированы 54 ребенка);

падение пассажиров – 11 ДТП (травмированы 11 детей);

наезд на препятствие – 5 ДТП (погиб – один, травмированы – семь детей).

Изучив характеристику водителей, совершивших наезд, в полиции установили, что в большинстве случаев они не отличаются примерным вождением и неоднократно привлекались к административной ответственности за грубые нарушения ПДД, а некоторые совершили ДТП повторно.