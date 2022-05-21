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Сильный дождь с грозой ожидаются в Алматы

предупреждение, сильный дождь Фото: Zakon.kz
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредили, что вечером 21 мая в городе ожидается сильный дождь и гроза, сообщает Zakon.kz.

Также, по сообщению департамента, при грозе порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Уважаемые граждане, во время сильных осадков, грозы и ветра постарайтесь без необходимости не покидать здания и помещения! Не оставляйте машины под деревьями!Пресс-служба ДЧС Алматы

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в горах города.

В горах Алматы вечером 21 мая, ночью и утром 22 мая ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер при порывах ветра достигнет 29 м/с.Пресс-служба ДЧС Алматы

Туристов просят воздержаться от походов.

Следите за сигналами оповещения службы «112» и сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

В РГП «Казгидромет» ранее объявляли штормовое предупреждение в Нур-Султане и 10 областях.

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