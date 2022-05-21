Сильный дождь с грозой ожидаются в Алматы
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В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредили, что вечером 21 мая в городе ожидается сильный дождь и гроза, сообщает Zakon.kz.
Также, по сообщению департамента, при грозе порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
Уважаемые граждане, во время сильных осадков, грозы и ветра постарайтесь без необходимости не покидать здания и помещения! Не оставляйте машины под деревьями!Пресс-служба ДЧС Алматы
Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в горах города.
В горах Алматы вечером 21 мая, ночью и утром 22 мая ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер при порывах ветра достигнет 29 м/с.Пресс-служба ДЧС Алматы
Туристов просят воздержаться от походов.
Следите за сигналами оповещения службы «112» и сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.
В РГП «Казгидромет» ранее объявляли штормовое предупреждение в Нур-Султане и 10 областях.
В Нур-Султане ожидается пыльная буря
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