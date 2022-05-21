«Вы делаете нашу жизнь яркой»: Даниал Ахметов поздравил работников культуры и искусства

Театр, живопись, музыка и литература — настоящая сокровищница народа, которая отражает его культурно-историческое прошлое и обогащает настоящее. 21 мая представители культуры и искусства Казахстана отмечают свой профессиональный праздник.

Аким ВКО Даниал Ахметов в своем поздравлении отметил, что работники культуры и искусства – это именно те люди, которые помогают нам приобщиться к прекрасному, организуют наши праздники, фестивали и конкурсы, дарят радость и положительные эмоции.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Благодаря их интересным идеям и кропотливому труду регион живет яркой и интересной жизнью. Именно Восточный Казахстан стал примером для других областей в проведении многих мероприятий, мы принимаем у себя деятелей культуры республиканского и мирового уровня. Сотрудники музеев, библиотек, школ искусств, деятели театров и концертных объединений, творческих союзов, специалисты домов культуры, городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности и многие другие – это те люди, которые помогают сберечь и приумножить наши духовные и нравственные ценности. Наш регион – это Родина выдающихся поэтов, писателей, философов, художников и скульпторов, чьи имена стали известны во всем мире. Я желаю всем работникам этой сферы неиссякаемой энергии и вдохновения, счастья, здоровья, добра и благополучия! С праздником! Аким ВКО Даниал Ахметов

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Сегодня за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» указом президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева было присвоено ряду именитых деятелей культуры страны.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Среди них восточноказахстанцы: Галсанов Александр Валерьевич – главный дирижер симфонического оркестра ГККП «Ертіс концерт», Утуленова Мапруза Кадешевна – певица КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева», а также Шаңбай Тұрдықұл Қасенұлы – директор РГКП «Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая «Жидебай-Бөрілі».

Добавим, День работников культуры и искусства в Казахстане появился в ноябре 2013 года.