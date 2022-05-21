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В Алматы пройдет автошоу: как изменится движение по городу

автошоу в Алматы, изменение движения Фото: pixabay
22 мая на площади «Астана» в Алматы состоится масштабное автошоу. На мероприятии будет представлено 156 различных автомобилей. В связи с проведением автошоу планируется перекрытие дорожного движения по улице Толе би между ул. Абылай хана и Панфилова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города уточнили, что будут представлены отреставрированные классические автомобили, новинки авторынка, дорогостоящие модели представительского класса, спорткары, внедорожники, а также легендарные модели немецкого автопрома.

Из-за мероприятия в городе будет перекрыто движение по улице Толе би между ул. Абылай хана и Панфилова.

Также в акимате сообщили об изменении движения общественного транспорта.

С 15:00 21 мая до 20:30 22 мая будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:

  • №16 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме. В западную сторону – ул. Конаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №37 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №48 – в южную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – далее по схеме. В северную сторону – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №126 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме. В западную сторону – ул. Конаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №201 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №205 – в северную сторону – ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В южную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;

  • №206 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №209 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №210 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №224 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

В акимате обратились к гражданам с просьбой заранее корректировать свой маршрут.

Анастасия Московчук
Алматы
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