В Алматы пройдет автошоу: как изменится движение по городу

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22 мая на площади «Астана» в Алматы состоится масштабное автошоу. На мероприятии будет представлено 156 различных автомобилей. В связи с проведением автошоу планируется перекрытие дорожного движения по улице Толе би между ул. Абылай хана и Панфилова, сообщает Zakon.kz.