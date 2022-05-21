В Алматы пройдет автошоу: как изменится движение по городу
В пресс-службе акимата города уточнили, что будут представлены отреставрированные классические автомобили, новинки авторынка, дорогостоящие модели представительского класса, спорткары, внедорожники, а также легендарные модели немецкого автопрома.
Из-за мероприятия в городе будет перекрыто движение по улице Толе би между ул. Абылай хана и Панфилова.
Также в акимате сообщили об изменении движения общественного транспорта.
С 15:00 21 мая до 20:30 22 мая будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:
№16 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме. В западную сторону – ул. Конаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
№37 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
№48 – в южную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – далее по схеме. В северную сторону – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
№126 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме. В западную сторону – ул. Конаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
№201 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
№205 – в северную сторону – ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В южную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;
№206 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
№209 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
№210 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
№224 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме. В западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.
В акимате обратились к гражданам с просьбой заранее корректировать свой маршрут.