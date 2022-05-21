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«Газпром» прекратил поставки газа в Финляндию

Россия Финляндия газ Фото: pixabay
Ранее финская компания отказалась переходить на новый механизм оплаты за российский газ. Таким же путем пошли польская PGNiG и болгарский «Булгаргаз», передает Zakon.kz.

В «Газпроме» объяснили, что с 21 мая приостановят прокачку газа в Финляндию в связи с отказом компании Gasum оплачивать поставки в рублях, сообщает «Московский Комсомолец».

Отмечается, что «Газпром Экспорт» в 2021 году оставил компании Gasum 1,49 млрд кубометров газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.

Ранее финская компания отказалась переходить на новый механизм оплаты за российский газ и сообщила, что подает на «Газпром» в арбитраж. Таким же путем пошли польская PGNiG и болгарский «Булгаргаз». В результате «Газпром» остановил поставки в Польшу и Болгарию.

Данияр Кунафин
Россия Финляндия
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