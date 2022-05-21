Диетолог рассказала об опасности некоторых завтраков

Повышение глюкозы в крови с утра может навредить не только человеку с сахарным диабетом либо с инсулинорезистентностью или лишним весом, но и вполне здоровому, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности употребления некоторых каш на завтрак, сообщает lenta.ru.

По словам специалиста, блюда из манной и рисовой крупы повышают уровень сахара в крови.

Диетолог подчеркнула, что каша является полезным блюдом. Однако следует обращать внимание на то, какие именно каши можно употреблять.

Потому что далеко не все каши полезны, с утра особенно. К таким относится манная каша, всеми любимая с детства, рисовая каша. Елена Соломатина

Доктор добавила, что в белом рисе содержится большое количество крахмала, поэтому каша имеет высокий гликемический индекс, определяющий способность того или иного блюда повышать уровень сахара в крови.

Повышение глюкозы в крови с утра может навредить не только человеку с сахарным диабетом либо с инсулинорезистентностью или лишним весом, но и вполне здоровому, если он будет злоупотреблять этими продуктами.