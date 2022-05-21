Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте прошла встреча с председателем штаба по поддержке референдума

Встреча в библиотеке имени Аль-Фараби в Шымкенте Фото: пресс-служба акима города Шымкент
В случае внесения поправок и изменений в Конституцию она будет признана Основным законом нового и справедливого Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так сказал председатель Республиканского штаба по поддержке референдума Тулеубек Мукашев на встрече в Научно-универсальной библиотеке имени аль-Фараби в Шымкенте.

Встреча в библиотеке имени Аль-Фараби в Шымкенте

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем мартовском Послании предложил программу модернизации политической системы страны. Реализация политических реформ диктует необходимость внесения изменений и дополнений в Конституцию. В целом, по итогам референдума, который состоится 5 июня, Конституция будет признана Основным законом нового и справедливого Казахстана. Поэтому призываем всех граждан принять активное участие в референдуме и выразить свою гражданскую позицию. Тулеубек Мукашев

Встреча в библиотеке имени Аль-Фараби в Шымкенте

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Отметим, встречу открыл и вел секретарь городского маслихата Бахадыр Нарымбетов. В мероприятии принял участие председатель республиканской организации ветеранов Бактыкожа Измухамбетов, который высказал свое отношение к сути и значимости референдума. Во встрече приняли участие депутаты маслихата, члены Общественного совета и ветераны труда, которые поделились своими мыслями о предстоящих изменениях в Основной закон страны.

Встреча в библиотеке имени Аль-Фараби в Шымкенте

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Встреча в библиотеке имени Аль-Фараби в Шымкенте

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Константин Вноровский
Шымкент
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Снижение пенсионного возраста в Казахстане: что думает Минздрав
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Названы три знака зодиака, представителям которых легче всего разбогатеть
В Алматы пройдет автошоу: как изменится движение по городу
33 года назад Алматы потрясла крупная техногенная катастрофа
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления