В Шымкенте прошла встреча с председателем штаба по поддержке референдума

В случае внесения поправок и изменений в Конституцию она будет признана Основным законом нового и справедливого Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так сказал председатель Республиканского штаба по поддержке референдума Тулеубек Мукашев на встрече в Научно-универсальной библиотеке имени аль-Фараби в Шымкенте.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем мартовском Послании предложил программу модернизации политической системы страны. Реализация политических реформ диктует необходимость внесения изменений и дополнений в Конституцию. В целом, по итогам референдума, который состоится 5 июня, Конституция будет признана Основным законом нового и справедливого Казахстана. Поэтому призываем всех граждан принять активное участие в референдуме и выразить свою гражданскую позицию. Тулеубек Мукашев

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Отметим, встречу открыл и вел секретарь городского маслихата Бахадыр Нарымбетов. В мероприятии принял участие председатель республиканской организации ветеранов Бактыкожа Измухамбетов, который высказал свое отношение к сути и значимости референдума. Во встрече приняли участие депутаты маслихата, члены Общественного совета и ветераны труда, которые поделились своими мыслями о предстоящих изменениях в Основной закон страны.

Фото: пресс-служба акима Шымкента