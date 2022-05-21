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Законодательство РК

Число погибших в результате взрыва в Шымкенте выросло до трех человек

Минздрав, на контроле Фото: Instagram/turkistan_oblysy
В Минздраве РК заявили, что держат на контроле ситуацию в роддоме Шымкента, сообщает Zakon.kz.

В городе Шымкенте в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв.

На момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они передислоцированы в другие медорганизации Шымкента.

К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш., 1980 г.р.  и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали восемь человек, все они госпитализированы в медучреждения города. Пресс-служба Минздрава РК

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Организована работа группы психологов. Кроме того, в экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорожденных по Туркестанской области.

Бригады медработников направляются в районные больницы для оказания перинатальной помощи на селе, так как ОПЦ№1 выполнял функции третьего уровня и осуществлял госпитализацию беременных и новорожденных из семи районов области. Консультацию пострадавшим оказывают врачи ННЦ хирургии им. А. Сызганова. Пресс-служба Минздрава РК

Готовится соответствующий приказ о временной регионализации Управления здравоохранения Туркестанской области, создан рабочий штаб в областной клинической больнице во главе с заместителем акима региона.

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Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК, на место происшествия выехал руководитель Департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК.

Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Для помощи пострадавшим и расследования этой трагедии ведомством будут приняты все необходимые меры. Пресс-служба Минздрава РК

Момент взрыва попал на камеры наблюдения.

Константин Вноровский
Шымкент
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