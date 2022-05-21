Диетолог рассказала, кому опасно пить чай

Специалист рассказала, людям с какими заболеваниями лучше проявить в употреблении чая осторожность, сообщает Zakon.kz.

Международный день чая отмечают 21 мая. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила, что людям с болезнями нервной системы опасно употреблять этот напиток.

По словам специалиста, лучше отдавать предпочтение зеленому чаю — в нем содержится больше катехинов и хлорогеновой кислоты.

Я не рекомендую пить крепкий чай людям с заболеваниями нервной системы, поскольку он вызывает чрезмерную возбудимость. Физиологически это проявляется выбросом гормонов стресса надпочечниками, и они могут повышать давление. Врач-диетолог Елена Соломатина

Также она отметила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно пить чай, но нужно знать меру. Диетолог советует употреблять не больше четырех чашек в день.

Если человек привык пить много чая, то у него выделяются другие вещества, например, аденозин, и его, наоборот, чай успокаивает. Так что чаеманы могут пить листовой напиток для успокоения нервной системы. Врач-диетолог Елена Соломатина

Кроме того, важно, чтобы чай рос в благоприятных условиях, в противном случае есть риск содержания в листьях солей тяжелых металлов и кусочков пластика, отметила специалист.