Нужно создать экосистему для защиты бизнеса – Нурлан Сакуов

Заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Нурлан Сакуов рассказал в беседе с корреспондентом Zakon.kz, какие проблемные вопросы, мешающие развитию МСБ в Казахстане, подняли предприниматели на встрече с президентом страны.

На совещании у главы государства Национальная палата предпринимателей «Атамекен» поднимала накопившиеся проблемные вопросы в сфере защиты прав предпринимателей. Это репрессивный характер деятельности контролирующих органов; разграничение сфер уголовной, гражданско-правовой ответственности; несовершенство механизмов регулирования цен, мер господдержки и многие другие.

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По словам заместителя председателя правления НПП РК «Атамекен» Нурлана Сакуова, за последние два года, то есть с момента внедрения Административного процедурно-процессуального кодекса, значительно выросло количество судебных решений, вынесенных в пользу представителей МСБ по искам на незаконные действия госорганов. В общей сложности в судах за это время было рассмотрено почти три тысячи дел, из них удовлетворено более половины.

В прошлом году в систему «Атамекен» поступило свыше четырех тысяч обращений в защиту бизнеса, из них положительно решены 40%. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, примерно столько же обращений по обжалованию действий должностных лиц поступило в госорганы со стороны бизнеса. Зампредседателя правления НПП РК «Атамекен» Нурлан Сакуов

Как отметил Сакуов, в гражданских судах ежегодно рассматривается порядка девяти тысяч исковых заявлений по оспариванию действий госорганов. Наибольшая их часть касается земельных отношений. Например, необоснованные отказы акиматов в предоставлении земель, проблемы изменений целевого назначения земли, непрозрачное распределение свободных участков. Также много исков поступает по вопросам госзакупок, налогов и строительства.

В сфере экономической деятельности в минувшем году было зарегистрировано и расследовалось 1700 уголовных дел, из них по реабилитирующим основаниям прекращено более 400 дел, или где-то 26%. Рассмотрение некоторых дел длилось свыше шести месяцев. Нурлан Сакуов

Для решения накопившихся проблем Национальная палата «Атамекен» озвучила на встрече с главой государства ряд предложений, которые, по мнению предпринимателей, улучшат ситуацию с малым и средним бизнесом в стране.

Первое – создать экосистему для защиты бизнеса для улучшения инвестиционного климата в Новом Казахстане. Второе – по экономическим преступлениям предусмотреть особый порядок наложения ареста на имущество и изъятие вещественных доказательств. Третье – разработать единый механизм возмещения убытков, причиненных бизнесу в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, включая упущенную выгоду и вред деловой репутации, усилить уголовно-дисциплинарную, имущественную ответственность за действия должностных лиц, направленные на подрыв бизнеса. Четвертое – совместно с Генеральной прокуратурой на регулярной основе проводить замеры состояния законности по защите бизнеса. Нурлан Сакуов

Итоги таких замеров предприниматели предлагают обсуждать каждый квартал вместе с руководителями региональных прокуратур и предпринимателями, а на республиканском уровне – раз в полгода с генеральным прокурором.