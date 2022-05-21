Нибали поднялся на восьмое место в генеральной классификации «Джиро-2022»

Лидер Astana Qazaqstan Team Винченцо Нибали поправил свое положение в общей таблице, поднявшись на знаменитой итальянской веломногодневке Giro с 13-го места на восьмое, сообщает Zakon.kz.

Серьезные изменения произошли на 14-м этапе итальянского Гранд-тура, когда немецкая команда BORA разрушила основную группу (пелетон) в гонке.

Команда из ФРГ атаковала за 70 км до финиша. В отрыв сумел проскочить капитан казахстанской команды, итальянец Винченцо Нибали.

Лучшим на финише 14-го этапа оказался британец Саймон Йетс. Винченцо Нибали приехал четвертым. А в «генерале» Винченцо поднялся на восьмое место.

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