Нибали поднялся на восьмое место в генеральной классификации «Джиро-2022»
Фото: Instagram/vincenzonibali
Лидер Astana Qazaqstan Team Винченцо Нибали поправил свое положение в общей таблице, поднявшись на знаменитой итальянской веломногодневке Giro с 13-го места на восьмое, сообщает Zakon.kz.
Серьезные изменения произошли на 14-м этапе итальянского Гранд-тура, когда немецкая команда BORA разрушила основную группу (пелетон) в гонке.
Команда из ФРГ атаковала за 70 км до финиша. В отрыв сумел проскочить капитан казахстанской команды, итальянец Винченцо Нибали.
Лучшим на финише 14-го этапа оказался британец Саймон Йетс. Винченцо Нибали приехал четвертым. А в «генерале» Винченцо поднялся на восьмое место.
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