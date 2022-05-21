Пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби перевели в Белый дом

Президент США Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на пресс-службу американского лидера, в новой должности Кирби будет координировать межведомственные усилия по разъяснению политики США и выступать в качестве представителя администрации высокого ранга по соответствующим вопросам, в том числе по мере необходимости на брифингах для журналистов в Белом доме.

Это назначение последовало после того, как ранее в мае представитель Белого дома Джен Псаки покинула свой пост. Ее сменила Карин Жан-Пьер, у которой меньше опыта подобной работы.

Кирби имеет звание контр-адмирала ВМС США. С 2015 по 2017 год он занимал должность официального представителя Госдепартамента США.