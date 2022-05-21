Ситуация в Украине: Зеленский просит РСЗО, в Курской области РФ сообщают об обстрелах

Зеленский призвал участников встречи «Рамштайн-2», которая состоится 23 мая, передать Украине реактивные системы залпового огня MLRS.

Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки. Соответствующий меморандум подписали украинский и португальский премьер-министры.

Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время численность украинских войск составляет 700 тыс. человек. По его словам, на момент начала военных действий в стране в ВСУ было 120 тыс. бойцов, а с учетом других силовых структур – более 250 тыс. В начале текущего года президент Украины подписал указ об увеличении численности армии на 100 тыс. человек.

На сайте ОП размещена петиция об отмене запрета на выезд из Украины мужчин от 18 до 60 лет, она уже набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее в течение 90 дней должен рассмотреть Зеленский.

Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия на экспорт. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара не будет препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, если они продемонстрируют свою солидарность в жизненно важных для Турции вопросах безопасности.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине 40 млрд долларов в качестве помощи. Около 20 млрд пойдет непосредственно на военную помощь, в том числе на обучение и снабжение украинских военнослужащих, а также на пополнение американских запасов вооружений.