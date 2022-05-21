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Ситуация в Украине: Зеленский просит РСЗО, в Курской области РФ сообщают об обстрелах

Ситуация в Украине 21 мая Фото: пресс-служба президента Украины
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине 40 млрд долларов в качестве помощи. Киев наладил два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия на экспорт, так как морские пути заблокированы, сообщает Zakon.kz.

  • Зеленский призвал участников встречи «Рамштайн-2», которая состоится 23 мая, передать Украине реактивные системы залпового огня MLRS.

  • Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки. Соответствующий меморандум подписали украинский и португальский премьер-министры.

  • Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время численность украинских войск составляет 700 тыс. человек. По его словам, на момент начала военных действий в стране в ВСУ было 120 тыс. бойцов, а с учетом других силовых структур – более 250 тыс. В начале текущего года президент Украины подписал указ об увеличении численности армии на 100 тыс. человек.

  • На сайте ОП размещена петиция об отмене запрета на выезд из Украины мужчин от 18 до 60 лет, она уже набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее в течение 90 дней должен рассмотреть Зеленский.

  • Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия на экспорт. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Анкара не будет препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, если они продемонстрируют свою солидарность в жизненно важных для Турции вопросах безопасности.

  • Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине 40 млрд долларов в качестве помощи. Около 20 млрд пойдет непосредственно на военную помощь, в том числе на обучение и снабжение украинских военнослужащих, а также на пополнение американских запасов вооружений.

  • Курский губернатор сообщил о новых обстрелах со стороны Украины в селе Теткино и в близлежащих населенных пунктах.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Байден Джо Зеленский Владимир Эрдоган Реджеп Тайип США Турция Украина
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