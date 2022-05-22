Грузовик протаранил КПП в Кыргызстане – восемь погибших

Грузовик протаранил машины и сбил несколько человек у КПП «Чечме» в Кадамжае на кыргызско-узбекской границе, сообщает Zakon.kz.

На месте аварии скончались пять человек, еще трое – по дороге в ЦОВП Айдаркен, передает Sputnik Кыргызстан.

Водитель трала, груженного экскаватором, потеряв управление, врезался в пункт пропуска и машины, ожидающие своей очереди у границы. Пресс-служба МЧС КР

В ГУОБДД предварительной причиной ДТП назвали отказ тормозной системы у трала. Грузовиком управлял мужчина 1961 года рождения.

Двое из погибших – сотрудники МЧС. Они направлялись в одно из местных сел для проведения работ по очистке селеотводных каналов.

На месте происшествия работают спасатели, врачи и милиция.