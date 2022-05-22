Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Грузовик протаранил КПП в Кыргызстане – восемь погибших

КПП в Кыргызстане, грузовик Фото: Zakon.kz
Грузовик протаранил машины и сбил несколько человек у КПП «Чечме» в Кадамжае на кыргызско-узбекской границе, сообщает Zakon.kz.

На месте аварии скончались пять человек, еще трое – по дороге в ЦОВП Айдаркен, передает Sputnik Кыргызстан.

Водитель трала, груженного экскаватором, потеряв управление, врезался в пункт пропуска и машины, ожидающие своей очереди у границы. Пресс-служба МЧС КР

В ГУОБДД предварительной причиной ДТП назвали отказ тормозной системы у трала. Грузовиком управлял мужчина 1961 года рождения.

Двое из погибших – сотрудники МЧС. Они направлялись в одно из местных сел для проведения работ по очистке селеотводных каналов.

На месте происшествия работают спасатели, врачи и милиция.

Константин Вноровский
Кыргызстан
Все
Тамара Дуйсенова о снижении пенсионного возраста для женщин: Рассматриваем
Загадочные и уникальные: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг
Заморозки до 2 градусов – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Снижение пенсионного возраста в Казахстане: что думает Минздрав
Димаш Кудайберген опубликовал фото на фоне мемориала Майклу Джексону
Названы три знака зодиака, представителям которых легче всего разбогатеть
В Алматы пройдет автошоу: как изменится движение по городу
33 года назад Алматы потрясла крупная техногенная катастрофа
Главная Топ LIVE Все
bellz
Будьте в тренде новостей!
Включите уведомления и получайте проверенные новости первым.

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления