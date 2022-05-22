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При обрушении трибуны на репетиции парада в Лондоне пострадали пять человек

Трибуна рухнула на площади Фото: pixabay
Пять человек пострадали в Лондоне из-за обрушения трибуны для зрителей во время репетиции военного парада, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian со ссылкой на экстренные службы британской столицы, госпитализация потребовалась трем пострадавшим.

Сама репетиция была прервана. В Минобороны Соединенного Королевства заявили, что работают над установлением причин произошедшего.

Репетиция парада проводилась в преддверии празднования 70-летнего юбилея правления королевы Великобритании Елизаветы II.

В предстоящем параде примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений королевских вооруженных сил, 200 лошадей и 400 музыкантов. Они пройдут по традиционному маршруту - от Букингемского дворца по улице Мэлл до плац-парада конной гвардии в сопровождении членов монаршей семьи верхом или в каретах.

Константин Вноровский
Великобритания Лондон
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